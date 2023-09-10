Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil tipi açıklandı

Ülkemizde otomobil pazarında yılın ilk sekiz ayındaki SUV(Sport Utility Vehicle) satışları geçen yıla göre ikiye katladı.

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil tipi açıklandı

SUV otomobiller, geniş kabin ve bagaj hacmine sahip araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih edilir.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'ne (ODMD) göre; Türkiye otomobil pazarında ocak-ağustos döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,3 pay ve 287 bin 343 satışla SUV gövde tipli otomobiller oldu.

Böylece otomotiv pazarında satılan neredeyse her iki araçtan biri SUV olarak kayıtlara geçti.

SEDANLAR İKİNCİ SIRADA YER ALDI

SUV otomobilleri, yüzde 27,3 pay ve 159 bin 105 adet satışla sedan ve yüzde 21,1 pay, 123 bin 34 adet satışla hatchback otomobiller takip etti. Diğer yüzde 2,3'lük satışlar ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.

SUV OTOMOBiL SATIŞLARI YÜZDE 97,85 ARTTI

Ocak-Ağustos 2022'ye göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde, sedan otomobillerin payı yüzde 36,9'dan 27,3'e gerilerken, SUV'un payı yüzde 40,2'den yüzde 49,3'e ve hatchback gövde tipli otomobillerin payı da yüzde 20,8'den yüzde 21,1'e çıktı.

Söz konusu dönemde SUV otomobil satışları yüzde 97,85, sedan otomobil satışları yüzde 21 ve hatchback otomobil satışları da yüzde 72,87 artış kaydetti.

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