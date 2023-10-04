Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CMO’su açıklandı. Kadın yöneticiler damga vurdu

2016 yılından bu yana sürdürülen ‘En Etkin 50 CMO’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Hazırlanan listede yer alan liderlerin yüzde 54’ünü kadınlar oluşturdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CMO’su açıklandı. Kadın yöneticiler damga vurdu

DataExpert ile BMI Business School tarafından yürütülen 2023 yılının ‘En Etkin 50 CMO’ araştırmasının sonuçları belli oldu. Bu yıl 800’den fazla şirkette pazarlama alanındaki yöneticilerin etki ve yetkinlikleri değerlendirildi.

Listedeki kadın-erkek yönetici dengesi geçen yıla göre yer değiştirdi. Liderlerin yüzde 54’ünü kadınlar oluşturdu. Pazarlama alanında sayıları her yıl artan kadın liderlerin oranı geçen yıl yüzde 46’ydı.

Adayların başarı kriterlerindeki performanslarının ve yetkinliklerinin Danışma Kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen En Etkin 50 CMO listesinde bu yıl, Türk Hava Yolları, Arçelik, Unilever, Turkcell, Betek Boya, PepsiCo Türkiye, Hayat, Lenovo Türkiye, DeFacto, Logo Yazılım, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Aras Kargo, Akbank, CarrefourSA, Borusan Otomotiv, TAB Gıda, Watsons Türkiye, Penti, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, Vestel, Dimes, Koçtaş, Şişecam, Migros Grubu, Beymen, Teknosa, Otokoç Otomotiv, Brisa Bridgestone, FLO, Hopi, Vodafone, Ülker, sahibinden.com, Nestlé, LC Waikiki, Şok Marketler, Boyner Büyük Mağazacılık, Allianz Türkiye, P&G, Çimsa, Domino's, Tosyalı Holding, Yapı Kredi, Mavi, Türkiye İş Bankası, Petrol Ofisi, Aksigorta, Yıldız Holding gibi ulusal ve uluslararası ölçekte farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin Pazarlama liderleri yer aldı.

LİSTEYE KADIN YÖNETİCİLER DAMGA VURDU

‘En Etkin 50 CMO’ araştırmasının sektörde beklenen bir liste olduğuna değinerek pazarlama stratejilerinin dönüşümünde liderlerin etkisi ve rolüne dikkat çeken DataExpert Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya şunları söyledi:

"Bugün iş yapış modelleri şirketlerin tüm departmanlarında hızlı bir dönüşüm içinde. Organizasyonların, son kullanıcıya ve paydaşlarına dokunduğu noktalarda ise pazarlama, etkileşim alanının tam ortasında oyun kurucu rol üstleniyor. Pazarlama liderleri ise şirketlerinin oyunda durdukları yeri belirlemede kumandayı elinde tutanlar konumunda. Biz de ‘CMO Summit 2023'ü heyecanla beklerken, pazarlama dünyasındaki değişime yön verenleri gösteren 'En Etkin 50 CMO' listesini yapmış olmaktan dolayı mutluyuz. Liste, pazarlamanın trendlerini belirleyenleri görünür kılıyor. Dolayısıyla bu araştırma pazarlama sektörü ve şirketlerin yönünü göstermesi açısından önemli. Bir diğer önemli nokta ise listenin yarısından fazlasını kadın liderlerin oluşturması. Bu her geçen yıl artan bir grafikte seyrediyor. Geçen yıl listede 23 kadın lider yer alırken bu yıl sayı 27’ye yükseldi. Bu değişim pazarlamadaki dinamikleri de değiştiriyor. Başarılı liderler, genç kadın yöneticilere örnek oluyor. Ülkemizde pazarlamanın parlak geleceği için umutluyuz ve bu liderlerin yol göstericiliğini takdir ediyoruz.”

ARAŞTIRMANIN YÖNTEM VE KAPSAMI

Türkiye'nin En Etkin 50 pazarlama liderinin belirlendiği araştırma, Türkiye'de açıklanan 500 listeleri, borsada işlem gören şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular üzerinden gerçekleştirildi ve 800'ün üzerinde organizasyon belirlendi. Cirosal büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı, organizasyonun sektördeki saygınlığı gibi kriterlerle araştırmaya dahil edilen organizasyonların üst düzey pazarlama yöneticilerine ulaşıldı. Elde edilen veriler, Danışma Kurulu tarafından analiz edildi, oylama ve değerlendirmeleri sonucunda performanslarıyla dikkat çeken liderler bu yılın sıralamasını oluşturdu.

ÖDÜLLER CMO SUMMİT 2023’TE

En Etkin 50 CMO’ya ödülleri 10 Ekim'de Mandarin Oriental Bosphorus Otel'de düzenlenecek CMO Summit 2023'te takdim edilecek. CMO Summit 2023'te pazarlama dünyasından duayenler, çok sayıda üst düzey konuşmacı ve basın mensupları yer alacak.

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