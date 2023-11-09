Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. En kalabalık ilçenin nüfusu ise 57 ili geride bıraktığı görüldü. 10 ilçe açıklanırken rakamlar dikkat çekti.

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) paylaştığı listede dikkat çeken veriler yer aldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla listede Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak birinci sıraya yerleşti. Esenyurt, nüfus olarak 57 ili geride bıraktı.

Bu ilçede kilometrekareye 3 bin 49 kişi düşüyor.

Listede yer alan diğer ilçeler;

İstanbul - Pendik 741 bin 895 kişi yaşıyor.

İstanbul - Bağcılar 744 bin 351 kişi yaşıyor.

Adana - Seyhan 792 bin 536 kişi yaşıyor

İstanbul - Küçükçekmece 805 bin 930 kişi yaşıyor.

Gaziantep -Şehitkamil 839 bin 553 kişi yaşıyor.

Bursa - Osmangazi 884 bin 451 kişi yaşıyor.

Gaziantep - Şahinbey 936 bin 351 kişi yaşıyor

Ankara - Keçiören 942 bin 884 kişi yaşıyor.

Ankara - Çankaya 949 bin 265 kişi yaşıyor.

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