Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Yaşam Memnuniyet Araştırması’ sonuçlarını paylaştı. Türkiye’nin mutluluk sıralaması ortaya çıktı.

TÜİK'in açıkladığı 'yaşam memnuniyeti araştırması, 2023' sonuçlarında ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde; 2020 yılında birinci sırada yüzde 18,5 ile işsizlik, ikinci sırada yüzde 17,3 ile hayat pahalılığı, üçüncü sırada yüzde 17,2 ile eğitim yer almıştı.

2023 yılında hayat pahalılığı yüzde 33,8 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 16,5 ile eğitim ikinci sırada ve yoksulluk %13,4 ile üçüncü sırada bulundu.

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en mutlu şehirleri ise şu şekilde sıralandı:

1. Sinop

2. Afyon

3. Bayburt

4. Kırıkkale

5. Kütahya

6. Çankırı

7. Düzce

8. Uşak

9. Siirt

10. Şırnak

YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

Sonuçlara göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2022 yılında %49,7 iken 2023 yılında 3,0 puan artarak %52,7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2022 yılında %15,9 iken 2023 yılında 2,2 puan azalarak %13,7 olarak duyuruldu.

KADINLAR DAHA MUTLU ÇIKTI

Mutlu olduğunu söyleyen erkeklerin oranı, 2022 yılında %46,5 iken 2023 yılında %50,3 olurken kadınlarda ise bu oran, 2022 yılında %52,7 iken 2023 yılında %55,1 oldu.

EVLİLER EVLİ OLMAYANLARDAN DAHA MUTLUYMUŞ

Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu ortaya çıktı. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2023 yılında %56,4 iken evli olmayanlarda bu oran, %45,8 olarak duyuruldu.

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %53,2'sinin, evli kadınların ise %59,5'inin mutlu olduğu açıklandı.

MUTLULUK ORANINDA EN YÜKSEK ARTIŞ 18-24 YAŞ GRUBUNDA YER ALDI

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 18-24 yaş grubunda mutluluk oranı, 2022 yılında %47,9 iken 2023 yılında 6,1 puan artarak %54,0 olarak gerçekleşti.

Mutluluk oranının 55 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise azaldığı ifade edildi. Mutluluk oranı 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,8 puan azalarak %49,7 olarak belirtildi. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise 2022 yılında %57,7 iken 2023 yılında 1,7 puan azalarak %56,0 oldu.

BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI BELLİ OLDU

Bireylerin mutluluk kaynağı en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2023 yılında %69,9 olurken bunu sırasıyla; %15,0 ile çocukları, %5,4 ile kendisi, %3,8 ile eşi, %2,9 ile annesi/babası ve %1,8 ile torunları takip etti.

BİREYLERİ EN ÇOK SAĞLIKLI OLMAK MUTLU ETTİ

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2023 yılında %69,5 olurken bunu sırasıyla; %13,2 ile sevgi, %9,2 ile başarı, %5,3 ile para ve %2,6 ile iş yer aldı.

HER 100 KİŞİDEN 67'Sİ GELECEĞİNDEN UMUTLU

Kendi geleceklerinden umutlu olan bireylerin oranı, 2023 yılında %67,1 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranı %67,2 iken kadınlarda bu oran %67,1 olarak kaydedildi.

BİREYLERİN ORTALAMA YAŞAM MEMNUNİYET DÜZEYİ 5,7

Bireylerin hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile; hiç memnun olmayanlar için "0", çok memnun olanlar için "10" arasında bir değer alınarak ortalama ortaya çıkarıldı.

Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2022 yılında 5,5 hesaplanırken 2023 yılında 0,2 puan artış ile 5,7 olarak kaydedildi. Erkeklerde ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2023 yılında 5,6, kadınlarda ise 5,8'di.