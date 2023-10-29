Türkiye'nin en turistik ilçesinde kiracısını sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

Türkiye’nin en turistik ilçelerinden birisi olan Kuşadası’nda ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti.

Züleyha Öncü KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye'nin en turistik ilçesinde kiracısını sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

Gün geçmiyor ki Türkiye’de ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklar haber olmasın.

Medyaya düşen en son ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlık Aydın’da yaşandı.

Kuşadası ilçesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında sokak ortasında gerçekleşen ev sahibi ve kiracı arasındaki kira bedeli anlaşması kavgaya dönüştü.

Ev sahibi sokak ortasında kiracısını bıçaklayıp kaçtı.

Kiracı Engin M.’yi bıçaklayan ev sahibi Adem A. Kiracısının kalçasına bıçak sapladı.

Kanlar içinde yere yığılan Engin M. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Adem A. olay yerinden kaçtı. Polis, kısa süre sonra ev sahibini yakalayarak gözaltına aldı.

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