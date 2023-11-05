Antalya'ya gelen turist sayısı 15 milyonu geçti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali için Antalya’ya gitti. Muhabirlere konuşan Ersoy, Türkiye genelinde 9 aylık verilere göre 42 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldığını, yıl sonu için 55,6 milyar dolarlık gelir hedefine doğru ilerleme kaydedildiğini söyledi.

“ANTALYA 15 MİLYON ZİYARETÇİ SAYISINI GEÇTİ”

Bu hedef açıklandıktan sonra bir çok olumsuz etkilere rağmen Antalya’ya gelen turist sayısının yılda 15 milyon ziyaretçi sayısına ulaştığını söyleyen Ersoy, "Birçok olumsuz etkileri peş peşe yaşamamıza rağmen orta vadeli programı uygun bir şekilde yönetiyoruz. Bu açıdan sevindirici. Antalya geneline baktığımızda dün itibarıyla 15 milyon ziyaretçi sayısını geçti. Hem gelir hem turist sayısı, pandemi öncesi turizmin en yoğun olduğu 2019'un üzerinde. Bu da oldukça sevindirici." diye konuştu.

BAŞI GECELİK HARCAMA 100 DOLARI BULDU

Turizm gelirlerinde de 6 yılda ciddi artış meydana geldiğine işaret eden Ersoy, "2017 yılı sonunda 67 dolar olan kişi başı gecelik harcama, geçen yıl açıklanan rakamlara baktığımız zaman 100 doları buldu. Bu da politikamıza, stratejilerimize uygun bir şekilde sürecin geliştiğini gösteriyor. Bu da bizi oldukça sevindiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

“ÇOK KISA SÜREDE DÜNYADA EN YOĞUN, EN ETKİLİ TANITIM YAPAN ÜLKE OLDUK”

Sektörü daha güçlü hale getirmek amacıyla 2019'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını kurduklarını anımsatan Ersoy, şunları paylaştı:

"Ajansın asli görevi, sektör ve devlet el ele verip başta tanıtım olmak üzere turizm ile ilgili sorunlara hızlı bir çözüm getirmek. Bunu da başarıyla yönetiyoruz. Şu anda 200'den fazla ülkede yoğun etkili tanıtım yapıyoruz. Çok kısa sürede dünyada en yoğun, en etkili tanıtım yapan ülke olduk. Bunun da sonuçlarını zaten turist sayısında ve gelirlerinde görüyoruz. Süreç tamamlandı mı? Hayır, daha yapacak çok işimiz var. Çok daha fazla çalışmamız lazım, çünkü Türkiye'nin turizm potansiyeli paha biçilmez. Aslında hepsini de kullanıyor değiliz."

Turizmi 12 aya yaymak ve her şehri turizme dahil etmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Ersoy, hedefe doğru adımları istikrarlı bir şekilde attıklarını sözlerine ekledi.