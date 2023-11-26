Türkiye'nin en zengin aileleri. Servetleri milyar dolarları buluyor

Ekonomist Dergisi, "Türkiye’nin En Zengin 100"ü araştırmasını yayınladı.

Listenin ilk sıralarında Koç Ailesi, bu yaz ailesiyle birlikte geçirdiği tekne kazasıyla gündeme gelen Ali Sabancı ve kardeşlerinin oluşturduğu Şevket Sabancı'nın ailesi ile Erol Sabancı Ailesi, ilk sıralardaki yerlerini korudular.

Bu yıl listeye iki yeni isim dahil oldu: Avrupa Konutları markasıyla tanınan Süleyman Çetinsaya ve yıl başında şirketini halka arz eden Astor Enerji'nin ana ortağı Şanlıurfalı Feridun Geçgel.

BORSA ÖNEMLİ VERİ KAYNAĞI

Borsa İstanbul, bu çalışmamızda önemli bir veri kaynağı konumunda. Geçen yıl bu çalışmayı yaptığımızda borsanın toplam değeri 303,3 milyar dolarken, bu yıl ekim sonu itibarıyla bu rakam yaklaşık 400 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu iki dönem arasında halka arzlar da yaşandı ancak dolar kurunda yaşanan artışa rağmen, yaşanan yaklaşık 100 milyar dolarlık piyasa değeri artışı, "En Zengin 100" listesini de etkiledi.

Endeks performansına bakıldığında geçen yıl bu araştırmayı yayınladığımızda BİST-100, 4.360 seviyesindeydi, bu araştırmayı yaptığımız bu günlerde ise endeks 8.000 seviyesinde.

Yani yüzde 85'lik bir yükseliş yaşandı. Yine bu araştırmayı yaptığımızda geçen yıl dolar/TL kuru 18,62'yken bu yıl yüzde 28,6 seviyesinde. Buna göre yüzde 53,5'lik bir artış yaşandı. Yani borsanın getirisi, doların bir yıllık performansının üzerinde gerçekleşti.

Borsa; Koç, Sabancı, Tara, Şahenk, Doğan, Eczacıbaşı, Yazıcı, Özilhan, Erdemoğlu, Torun, Dinçkök, Topbaş, Alaton, Garih gibi ailelerin servetleri hakkında iyi bir veri kaynağı konumunda. Borsada dolar bazında yaşanan artışlar bu aileleri de olumlu etkiliyor. Burada şirketin toplam değerine değil, ailelerinin sahip olduğu değerlere bakıyoruz. Yine dönemsel artış ve azalışları yakından takip ediyoruz. Bu şirketler, benzer şirket karşılaştırmalarında da önemli bir veri kaynağı olarak kabul görüyor. Örneğin perakende sektöründe faaliyet gösteren BİM, Migros gibi şirketler, halka açık olmayan sektör- deki benzer şirketler için fikir veriyor.

Ailelerin geçmiş yıllara ait büyümeden kaynaklanan kâr birikimlerini de unutmamak gerekiyor. Özellikle listenin ön sıralarındaki ailelerin şu anda işin başında ikinci, üçüncü kuşak temsilcileri bulunuyor. Bu ailelerinin, 1950'li yıllardan, bazılarının Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren uzun yıllara dayanan servet birikimleri söz konusu. Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, Taşkent, Tara, Doğan gibi aileler, bu kapsamda sıralanabilir.

GAYRİMENKUL VE PROJE ZENGİNLİĞİ

Zenginliği etkileyen bir diğer kaynak da gayrimenkul zenginliği. Boğazdaki değeri 100 milyon doları bulan veya geçen yalılar başta olmak üzere, Zorlu, İstinye Park, Galataport gibi gayrimenkuller önemli zenginlik kaynakları arasında sıralanıyor.

1- Koç Ailesi Koç Holding 6 milyar dolar üstü

2 -Şevket Sabancı'nın Ailesi Esas Holding 5-6 milyar dolar

3- Erol Sabancı ve Ailesi Sabancı Holding 4-5 milyar dolar

4- Türkan Sabancı ve Ailesi S.Sbancı Holding 4-5 milyar dolar

5-Tara Ailesi ENKA Holding 3-4 milyar dolar

6- Eczacıbaşı Ailesi Eczacıbaşı Holding 3-4 milyar dolar

7-Hüsnü Özyeğin Fiba Holding 4 milyar dolar

8- Murat Ülker Kökler Holding 2,5-3 milyar dolar

9- Özokur Ailesi Üs Holding 2,5-3 milyar dolar

10- Erdemoğlu ailesi Erdemoğlu Holding 2,5-3 milyar dolar

11-Doğan Ailesi Doğan Holding 2,5-3 milyar dolar

12- Şahenk Ailesi Doğuş Holding 2,5-3 milyar dolar

13- Zorlu Ailesi Zorlu Holding 2,5-3 milyar dolar

14- Yazıcı Ailesi Anadolu Grubu 2-2,5 milyar dolar

15- Özilhan Ailesi Anadolu Grubu 2-2,5 milyar dolar

16- Kibar Ailesi Kibar Holding 2-2,5 milyar dolar

17- Tosyalı Ailesi Tosyalı Holding 2-2,5 milyar dolar

18- Kocabıyık Ailesi Borusan Holding 2-2,5 milyar dolar

19- Erman Ilıcak Rönesans Grubu 2-2,5 milyar dolar

20 -Mehmet Başaran Habaş Grubu 1,5-2 milyar dolar