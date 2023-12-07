Reuters, 2024'te dolar kurunun ulaşacağı rakamı açıkladı. Elinde doları olanlar dikkat

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, bir anket düzenledi.

Ankete göre, gelişmekte olan ülkelerin (EM) para birimleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentilerin kuvvetlenmesiyle dolar karşısındaki bu yılki kayıplarını gelecek yıl telafi edip hafif yükselecek.

1 Aralık ila 5 Aralık'ta 45 stratejistin katılımıyla yapılan ankete göre, gelişmekte olan para birimlerinin yarısından fazlasının, kazanımını gelecek yıla taşıyacağı ve bazılarının ise bu yılki kaybının tamamını telafi edeceği öngörülüyor.

Reuters'ın gelişmekte olan piyasa para birimlerine yönelik gerçekleştirdiği ankette TL tahmini veren kurumların tahminlerinin medyanına göre, dolar/TL'nin bir ay sonra 28.90, üç ay sonra 30.00, altı ay sonra 31.6684, 1 yıl sonra ise 33.00 olması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI DOLAR TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL oldu.

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 38,64 TL iken, bu anket döneminde 39,62 TL olarak gerçekleşti.

GÜNCEL DOLAR VE EURO KURU

Güncel piyasada 1 dolar 28,92 TL'den, 1 euro ise 31,24 TL'den işlem görüyor.