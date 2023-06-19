Türkiye'nin Galler maçı 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak. Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı...

Türkiye'nin Galler maçı 11'i belli oldu

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih Özcan, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Barış Alper

Galler: Ward, Williams, Mepham, Rodon, Wilson, Johnson, Ramsey, Roberts, Ampadu, Morrell, James

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