Türkiye'nin Galler maçı 11'i belli oldu

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih Özcan, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Barış Alper
Galler: Ward, Williams, Mepham, Rodon, Wilson, Johnson, Ramsey, Roberts, Ampadu, Morrell, James
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak. Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı...
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih Özcan, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Barış Alper
Galler: Ward, Williams, Mepham, Rodon, Wilson, Johnson, Ramsey, Roberts, Ampadu, Morrell, James