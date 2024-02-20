Türkiye'nin ilk savaş uçağı gemisinin tasarımına başlandı. İşte geminin tüm özellikleri

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Türkiye'nin ilk savaş uçağı gemisinin tasarım faaliyetlerine başlandığını duyurdu.

Uçak gemisinde STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery- Kısa kalkış-yakalama ile iniş) sistemi kullanılmasına karar verildi.

Alınan bilgilere göre yerli uçak gemisi; 285 metre tam boya, 68 metre genişliğe, 60 bin ton ağırlığa, 25 knots hıza, COGAG tahrik sistemine (elektrik enerjisinin üretildiği sistem), STOBAR uçak kalkış/iniş sistemine ve 10.1 metre su çekimine sahip bir şekilde tasarlanıyor.

Türk Donanması’nın bünyesinde bulunan TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi’ne, tedarik edilmesi durumunda F-35B gibi dikey iniş/kısa kalkış özelliğine sahip savaş uçakları da yerleştirilebiliyor.

232 metre uzunluğunda tasarlanan gemiye, KIZILELMA ve Bayraktar TB3 gibi insansız hava araçlarının konuşlandırılacağı ifade ediliyor. Yerli uçak gemisine ise çok daha geniş kategorideki savaş uçakları iniş/kalkış yapabilecek.

STOBAR SİSTEMİ NEDİR?

STOBAR sistemi, uçak gemilerinde kullanılan birkaç farklı kalkış ve iniş sistemi türlerinden biridir. STOBAR sistemi, uçakların kalkış esnasında bir rampadan kısa bir mesafe boyunca hızlanmasını sağlıyor. Gemide, uçağın kalkış esnasında hızlanmasına yardımcı olmak için bir rampa bulunuyor. Fakat, uçak iniş sırasında yakalama kabloları kullanarak duruyor.