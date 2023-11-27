Türkiye’nin incisi olan ilçede deniz karayla birleşti. Karadeniz yıktı geçti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtınanın bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Kastamonu'da gece saatlerinde etkisini arttıran fırtına Karadeniz sahil kesiminde bulunan Cide ilçesinde hayatı felç etti. Yaklaşık 5 metreye boyundaki dalgalar gece boyunca sahili dövdü. Deniz ile karanın birleştiği ilçede, Cide ile Bartın arasında ulaşımın sağlandığı D010 karayolu sular altında kaldı. Dev dalgalar kaldırım taşlarını yerinden söktü.

İlçeye elektrik verilen ana trafoya ise gelen deniz suyunu engellemek için ekipler gece boyunca mesai harcadı. D010 karayolunda güvenlik önlemi alan Karayolları, iş makineleri ile sürüklenen kaldırım taşları ve denizden sürüklenen kaya ve çakıl taşlarını temizledi.

İlçede yaşanan fırtınanın bıraktığı hasar gün ağarınca gün yüzüne çıktı. İlçede birçok evin bahçesinin sular altında kaldığı görülürken, D010 karayolunda bulunan yola ise denizden taşların sürüklendiği görüldü. Ekipler, fırtınanın etkisinin silinmesi için çalışmalarını sürdürüyor.