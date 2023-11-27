Trabzon’da deniz üssündeki konteyner içindeki askerlerle denize sürüklendi

Trabzon'da, fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, rıhtımı aşıp, askerlerin konakladığı konteynere ulaştı. Dalgaların denize sürüklediği konteynerdeki 6 asker, son anda kurtarıldı. Denizde kayalara çarpmasıyla ayağı kırılan 2 asker, tedaviye alındı.

KAYNAK: DHA
Trabzon’da deniz üssündeki konteyner içindeki askerlerle denize sürüklendi

Olay, akşam saatlerinde, Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi Yeniçam Tersanesi'nde bir süre önce hizmete giren Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 9'uncu Deniz Üssü'ne ait rıhtımda meydana geldi.

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Bölgede 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, rıhtımı aşıp, askerlerin konakladığı konteynere ulaştı.

2 ASKERİN AYAĞI KIRILDI

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Dalgaların denize sürüklediği konteynerdeki 6 asker, suya düştü. Çevredeki diğer askeri personel, botla ulaştıkları 6 askeri kurtardı. Kurtarılan askerler, güvenli bölgeye alınırken, denizde kayalara çarpması sonucu 2 askerin ayağı kırıldı. Askeri bölgedeki 2 köpek de son anda balıkçılar tarafından dalgalardan sağ olarak kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı 2 asker, ihbarla bölgeye gelen ambulanslarla, ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 asker ile diğer 4 personelin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, bölgeye gelip incelemelerde bulundu.

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ARAÇLAR DA DENİZE SÜRÜKLENMEKTEN KURTULAMADI

Bu arada kuvvetli fırtınanın sürdüğü aynı bölgede, dalgalar nedeniyle kıyıdaki askeri personele ait park halindeki özel hafif ticari araç da denize sürüklendi. Aracın denizden çıkarılması için bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

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