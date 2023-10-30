Türkiye’nin kaç tane savaş gemisi var? Türk Deniz Kuvvetleri’nin savaş gemisi envanteri

100 adet savaş gemisi ve Anadolu Uçak Gemisi, boğazdan geçerek Türk bayraklarıyla süslenmiş köprülerin altından geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri, ayrıca 101 pare top atışı yaparak Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Türkiye’nin Savaş Gemileri Envanteri

Türk Deniz Kuvvetleri, dünyanın sayılı deniz güçlerinden biri olarak kabul ediliyor. Envanterinde 16 fırkateyn, 10 korvet, 12 denizaltı, 19 hücum botu, 16 karakol gemisi ve 11 mayın temizleme gemisi bulunuyor. Bunların yanında 25 çıkarma gemisi, 33 helikopter, 6 deniz karakol uçağı ve 14 İHA/SİHA da Türk Deniz Kuvvetleri’nin hizmetinde. Türk Deniz Kuvvetleri, ayrıca dünyanın en büyük çıkarma gemisine sahip olma özelliğini taşıyor.

Fırkateynler

TCG YAVUZ (F-240)

TCG FATİH (F-242)

TCG TURGUTREİS (F-241)

TCG YILDIRIM (F-243)

Türk Deniz Kuvvetleri’nin fırkateynleri üç sınıfa ayrılıyor: Yavuz, Barbaros ve Gabya sınıfı. Yerli fırkateyn projesi olan İstif sınıfının üretimi de devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri’nin fırkateynleri şöyle:

4 adet Barbaros Sınıfı Fırkateynimiz bulunuyor bunlar ;

TCG KEMALREİS (F-247)

TCG SALİHREİS (F-246)

TCG BARBAROS (F-244)

TCG ORUÇREİS (F-245)

8 adet Gabya Sınıfı Fırkateynimiz bulunuyor bunlar ;

TCG GAZİANTEP (F-490)

TCG GİRESUN (F-491)

TCG GEMLİK (F-492)

TCG GELİBOLU (F-493)

TCG GÖKÇEADA (F-494)

TCG GEDİZ (F-495)

TCG GÖKOVA (F-496)

TCG GÖKSU (F-497)

Korvetler

Türk Deniz Kuvvetleri’nin korvetleri iki sınıfa ayrılıyor: Burak ve Ada sınıfı. Ada sınıfının devamı niteliğinde olan İ sınıfının inşası da devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri’nin korvetleri şöyle:

6 adet Burak sınıfı Korvet Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde görev yapıyor bunlar ;

TCG BOZCAADA (F-500)

TCG BODRUM (F-501)

TCG BANDIRMA (F-502)

TCG BEYKOZ (F-503)

TCG BARTIN (F-504)

4 adet ADA sınıfı korvet şu anda görevde bunlar;

TCG HEYBELİADA (F-511)

TCG BÜYÜKADA (F-512)

TCG BURGAZADA(F-513)

TCG KINALIADA

Denizaltılar

Türk Deniz Kuvvetleri’nin denizaltıları üç sınıfa ayrılıyor: Gür, Ay ve Preveze sınıfı. Yerli denizaltı projesi olan Reis sınıfının inşası da devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri’nin denizaltıları şöyle:

Gür sınıfında 4 adet denizaltı bulunuyor bunlar ;

TCG GÜR (S-357)

TCG ÇANAKKALE (S-358)

TCG BURAKREİS (S-359)

TCG I.İNÖNÜ (S-360)

Ay sınıfında 4 adet denizaltı görev yapıyor. Bunlar;

TCG BATIRAY (S-349)

TCG YILDIRAY (S-350)

TCG DOĞANAY (S-351)

TCG DOLUNAY (S-352)

Preveze sınıfında ise 4 adet denizaltı görev yapıyor bunlar ;

TCG PREVEZE (S-353)

TCG SAKARYA (S-354)

TCG ANAFARTALAR (S-356)

TCG 18 MART (S-355)

Hücum Botları

Türk Deniz Kuvvetleri’nin hücum botları dört sınıfa ayrılıyor: Doğan, Rüzgar, Yıldız ve Kılıç sınıfı. Türk Deniz Kuvvetleri’nin hücum botları şöyle:

Sırasıyla envanterde 4 adet Doğan sınıfı Hücumbot ;

TCG DOĞAN (P-340)

TCG MARTI (P-341)

TCG TAYFUN (P-342)

TCG VOLKAN (P-343)

4 adet Rüzgar sınıfı hücum bot ;

TCG RÜZGAR (P-344)

TCG POYRAZ (P-345)

TCG GURBET (P-346)

TCG FIRTINA (P-347)

2 Adet Yıldız sınıfı hücum bot ;

TCG YILDIZ (P-348)

TCG KARAYEL (P-349)

9 Adet kılıç sınıfı hücum bot bulunuyor ;

TCG KILIÇ (P-330)

TCG KALKAN (P-331)

TCG MIZRAK (P-332)

TCG TUFAN (P-333)

TCG MELTEM (P-334)

TCG İMBAT (P-335)

TCG ZIPKIN (P-336)

TCG ATAK (P-337)

TCG BORA (P-338)

Toplamda Türk Deniz kuvvetleri envanterinde 19 adet hücumbot görev yapıyor.

Mayın gemileri alanında Engin ve Aydın sınıfı 11 adet mayın temizleme gemisi görev yapıyor.

ENGİN Sınıfı ;

TCG EDİNCİK (M-260)

TCG EDREMİT (M-261)

TCG ENEZ (M-262)

TCG ERDEK (M-263)

TCG ERDEMLİ (M-264)

Aydın Sınıfı ;

TCG ALANYA (M-265)

TCG AMASRA (M-266)

TCG AYVALIK (M-267)

TCG AKÇAKOCA (M-268)

TCG ANAMUR (M-269)

TCG AKÇAY (M-270)

Türk deniz kuvvetleri envanterinde TUZLA sınıfı karakol gemileri de yer alıyor. Envanterde toplamda 16 adet karakol gemisi bulunuyor. ;

TCG TUZLA (P-1200)

TCG KARABURUN (P-1201)

TCG KARŞIYAKA (P-1206)

TCG TARSUS (P-1204)

TCG KÖYCEĞİZ (P-1202)

TCG KAŞ (P-1208)

TCG KUMKALE (P-1203)

TCG KİLİMLİ (P-1209)

TCG TÜRKELİ (P-1210)

TCG TEKİRDAĞ (P-1207)

TCG KARABİGA (P-1205)

TCG KARPAZ (P-1213)

TCG KDZ.EREĞLİ (P-1214)

TCG TAŞUCU (P-1211)

TCG KARATAŞ (P-1212)

TCG KUŞADASI (P-1215)

ÇIKARMA GEMİLERİ

Türk Deniz Kuvvetleri çıkarma gemisi kabiliyetinde oldukça önemli bir seviyededir. Dünya’nın en büyük çıkarma gemilerine sahip olan Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki çıkarma gemileri şu şekilde;

TCG Osmangazi (NL-125)

TCG BAYRAKTAR (L-402) (Dünya’nın en büyük çıkarma gemilerinden birisi)

TCG SANCAKTAR (L-403) (Dünya’nın en büyük çıkarma gemilerinden birisi)

Bey sınıfı çıkarma gemileri;

TCG SARUCABEY (NL-123)

TCG KARAMÜRSELBEY (NL-124)

Diğer tank çıkarma gemileri ise şu şekilde ;

120/130 SNF.TANK ÇIKARMA GEMİLERİ

TCG Ç 132

TCG Ç 138

140 SNF.TANK ÇIKARMA GEMİLERİ

TCG Ç 140

TCG Ç 141

TCG Ç 142

TCG Ç 143

TCG Ç 144

TCG Ç 145

TCG Ç 146

TCG Ç 147

TCG Ç 148

TCG Ç 149

TCG Ç 150 151 SNF.TANK ÇIKARMA GEMİLERİ

TCG Ç 151

TCG Ç 152

TCG Ç 153

TCG Ç 154

TCG Ç 155

TCG Ç 156

TCG Ç 157

TCG Ç 158

Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde toplamda 25 adet farklı tip ve boyutlarda çıkarma gemisi bulunuyor.

Bu gemilerin yanında Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde ayrıca yardımcı gemilerde bulunuyor