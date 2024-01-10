Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı iki kişi Kosova'da yakalandı

Kaynak: AA
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı iki kişi Kosova'da yakalandı
Kosova, Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı iki kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, "FAST-Kosova Kaçakları Aktif Olarak Arama Birimi" tarafından bugün iki ayrı şehirde gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı iki Türk vatandaşının yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Birinci vakada, FAST birimi ile Viti Polis Karakolu arasındaki işbirliği neticesinde, Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aranan ve 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1960 doğumlu Türk vatandaşı M.K gözaltına alındı. İkinci vakada, FAST birimi ile Priştine Merkez Polis Karakolu arasındaki işbirliği kapsamında, Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından soygun suçundan aranan ve 10 ay hapis cezası bulunan 1983 doğumlu Türk vatandaşı İ.K gözaltına alındı." ifadeleri kaydedildi.

Yakalanan iki kişi için 48 saatlik gözaltı süresi verildiği belirtilen açıklamada, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmesinin beklendiği aktarıldı.

Kosova polisi, geçen yılın eylül, ekim ve aralık aylarında Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı üç kişiyi daha gözaltına almış ve Türkiye’ye yardım etmişti.

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