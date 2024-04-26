Setur Marinaları İzmir Boat Show’da ziyaretçileriyle buluşacak

Zincir marina işletmesi Setur Marinaları, deniz tutkunlarının heyecanla beklediği, sektörün karada ikinci buluşma noktası olan MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı’nda yerini almaya hazırlanıyor.

İZFAŞ ve ED Fuarcılık iş birliğiyle 1-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında ikinci kez düzenlenen bu büyük fuarda Setur Marinaları, yepyeni ayrıcalıklarını sunacağı B Salonundaki 304 numaralı standında misafirlerini ağırlayacak.

Kalamış/Fenerbahçe, Yalova, Ayvalık, Midilli, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Kaş, Finike, Antalya marinaları ve Ören Rib&Refit Park olmak üzere toplam 10 marina ve 1 karapark alanı işleten Setur Marinaları, deniz tutkunlarının hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam ederken, yenilikçi ve sürdürülebilir yatırımlarıyla da öne çıkıyor.

Muğla Ören’de 2023 yazından bu yana Setur Marinaları kalitesiyle karada kışlama, tekne bakımı ve onarım hizmetleri veren Ören Rib & Refit Park’ta yeni faaliyetler peş peşe hayata geçiriliyor.

Travel Lift’e ek olarak devreye alınan 240 ton kapasiteli yeni amfibi lift ile 50 metreye kadar tekneler, karaya çekilebiliyor.

Setur Marinaları’nın karapark hizmetlerindeki gücünü bir kez daha ortaya koyan amfibi lift ile, artık eni 12 metreye kadar olan katamaran teknelere de hizmet veriliyor.

Setur Marinaları, dijital çağa ayak uyduracak teknoloji yatırımlarıyla da yeni ufuklar açıyor. Yeni nesil dijital çözümleri tesislerine entegre eden Setur Marinaları, akıllı marina yönetim sistemleri, online rezervasyon platformları ve mobil uygulamalarla denizcilere üstün bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.