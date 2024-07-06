Türkiye'nin rakiplerinin ilk 11'i belli oldu

İngiltere İsviçre: İlk 11'ler
Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor.
İngiltere ile İsviçre, yarı final bileti almak için karşı karşıya gelecek.
Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Ndoye, Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder, Vargas, Embolo
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A Milli Takım, Hollanda'yı eleyip yarı finale çıkması durumunda bu maçın galibi ile eşleşecek.
İngiltere-İsviçre maçı, TSİ 19.00'da başlayacak.
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