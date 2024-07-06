Türkiye'nin rakiplerinin ilk 11'i belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin rakiplerinin ilk 11'i belli oldu

EURO 2024 çeyrek final maçında karşılaşan ingiltere ve İsviçre'nin ilk 11'leri belli oldu.

İngiltere İsviçre: İlk 11'ler

Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor.

İngiltere ile İsviçre, yarı final bileti almak için karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Ndoye, Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder, Vargas, Embolo

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A Milli Takım, Hollanda'yı eleyip yarı finale çıkması durumunda bu maçın galibi ile eşleşecek.

İngiltere-İsviçre maçı, TSİ 19.00'da başlayacak.

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