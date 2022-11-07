﻿Türkiye'nin son 10 günü

Son on gün içinde Türkiye'nin içinde bulunduğu durum şu:

1.Urfa'da Davutoğlu'nun katılacağı yerel sosyal medya yayınlarını önlemek için interneti kestiler. Ne sanmış olabilirler. Davutoğlu konuşursa, Urfa halkı topluca onun tarafına diye evhama mı kapıldılar acaba? Yoksa korku psikolojisi, başladı mı?

2-Başörtüsünü bahane ederek "kapatılsın, PKK yandaşları" dedikleri HDP'nin kapısına gittiler.

Hayret!

"Masanın gizli ortağı" dedikleri HDP'ye, Cumhur'un büyük ortağı gidince, "Yerli ve Millî" olduklarını söyleyenler suspus oldu.

3-Uzun süre kredi aldıkları, faiz ödedikleri, Londra'daki fon şirketlerine Kılıçdaroğlu gidince, "Sen nereye gittiğini biliyor musun" diye sorduktan sonra onların sömürenlerin kapısı olduğunu ilan ettiler.

Kılıçdaroğlu para istemeye gitmedi ki. Adamları teknoloji sanayisi için yatırıma davet etti. Kaldı ki Londra'ya her ülke gidiyor, ama kendilerini yüksek faizle sömürtmüyor. AKP hükümetlerinin ödediği faizi Almanya, Fransa ödemiyor.

4-İktidar medyasında "İsveç'ten YPG sözü" diye haber yapıldı. Buradan anlaşılıyor ki, hükümet giriş onayını verecek. Çünkü yandaşlar, AKP'nin yedeğindeki ve Cumhur İttifakı'na bağlı olan kamuoyunu hazırlıyor.

Gazeteleri tararken gördüm, manşete taşımışlar. Birinci öncelikli haber yapmışlar.

Niye?

Çünkü Cumhur ortaklarına "işte bakın, İsveç yaptığı anlaşmada nasıl da ısrarlı. Artık NATO'ya girmesi için iktidarımızın desteğine itiraz etmeyin" demeye getiriyorlar.

5-Yargı kararlarına, vatandaşın itiraz çığlıklarına rağmen, polis ve jandarma ile halkı karşı karşıya getirip, iş makineleriyle yıkıma devam ediyorlar.

Amasya'da tarım arazisine organize sanayi kuracağız diye, İstanbul'da Demirören'den alınan araziyi ranta çevireceğiz diye, milletin özel mülk alanına girmekteler.

Hatta "bismillah, Allah" diyerek, ev sahiplerini şu mevsimde zorla dışarı atarak, "kentsel dönüşüm" projesi başlatıyorlar.

Bir de 2023 vizyonunda; hak, hukuk ve adaletten bahsetmiyorlar mı gel de laf bulup söyle.

6-42 işçinin öldüğü maden kazalarına sıradan bir olaymış gibi yaklaşıp, ölümlere sebep olacak ihmalleri görmezden gelerek ağırdan almayı sürdürüyorlar.

Dini imanı kimseye bırakmayanlara bakın. Türkiye Kömür İşletmeleri'ni kendi görevlerinden dolayı ceza almış adamlara yönettiriyorlar. Türkiye'de maden mühendisi bitti galiba. Çaresizlikten bu adamlara mecbur kaldılar demek ki.

Yazık..

7-Çok daha mühimi, Türkiye'nin en gözde kurumlarını, Varlık Fonu'na geçtikten sonra zarar ettirdiler. ÇAYKUR, BOTAŞ, PTT milyarlarca lira zarar ediyor. Buna rağmen, iktidar medyası halen daha Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğünü konuşuyor. Hâlbuki hâlihazırdaki SGK'nın zararı eskisini devede kulak bırakıyor. Onu da bırakın ÇAYKUR'a, BOTAŞ'a zarar ettirmişler. Özürleri kabahatlerinden büyük.

8-Haftanın en ilginç olayı nedir derseniz hemen söyleyeyim. CHP milletvekili Meclis'te AKP milletvekiline "Hızlı tren ihalesinden beş milyar dolar rüşvet aldınız mı" diye soruyor, AKP milletvekili cevap veriyor: "Togg'u durduramayacaksınız."

Adam haklı.

Bu ülkede yolsuzluk ayyuka çıkmış, Yeniçağ, "Rüşvetin belgesi" diye bu milletvekiliyle ilgili belgeyi yayınlamış, ama sonrasında hiçbir şey olmamış.

Cumhur İttifakı'nın bütün kadrosu, bu ve bunun gibi daha yüzlerce rezaletin arkasında durup, "yerli ve millîyiz" diyor. Yetmiyor millî duyguları (millî savaş sanayi), yetmezse dini duyguları, o da yetmezse, eline geçen, diline dolanan bütün kutsalları kullanıyor.

9-TÜİK'e göre enflasyon yüzde 85.

10-Ve başörtüsünü gündemde tutarak seçim bitene kadar devam edeceğiz.