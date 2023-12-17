Türkiye'nin sorununu tek cümlede anlatan kadın. Herkes bu röportajı konuşacak

İstanbul Mecidiyeköy’de yapılan bir sokak röportajı gündeme damgasını vurdu. Sokak Gazetesi adlı bir YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında, muhabir bir vatandaşa “Durumlar nasıl geçinebiliyor muyuz?” şeklinde soru yöneltti.

Kadının soru karşısında verdiği cevap ve Türkiye hakkında yaptığı analiz ise beğeni topladı. Soruya ilk olarak bilinen bir şey sorulur mu şeklinde yanıt veren kadın, cevabının devamında ise Türkiye’deki sorunun ekonomi değil de sosyal bir çürüme olduğuna dikkat çekti.

Ekonomik sorunların her zaman çözülebileceğini belirten vatandaş, sosyal çürümenin düzeltilemeyeceğini belirtti.

Kadının verdiği cevabın üzerine muhabir, çürümeyi biraz daha açar mısınız? Şeklinde soru yöneltti.

“TÜRKİYE’DE YAŞAM FELSEFESİ KALMADI”

Etik denen şeyin artık bizde kalmadığını belirten vatandaş, Türkiye’de artık yaşam felsefesini kalmadığını ifade etti. Kara para aklama gibi kavramların bu çürümenin bir sonucu olduğunu ifade eden vatandaşın cevapları izleyen herkesi kendisine hayran bıraktı.