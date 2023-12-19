Emekliler maaş zamlarına çözümü buldu. Buna en çok hükümet sevinecek

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
Karadeniz'de yapılan bir sokak röportajında iki yaşlı amcaya "Kış geldi ne gibi önlemler aldınız?" diye sorulunca samimiyetle bakın hangi yanıtı verdiler? Ayranları yoktu içmeye rahvanla gittiler oy atmaya...

Karadenizli emekliler kış için hazırlıklarını kendilerine uzatılan mikrofona anlattı.

Muhabirin kendilerine “Beyefendi kış geldi, havalar soğudu. Ne gibi önlemler aldınız bu soğuk havalara?” sorusu üzerine şiveli yanıt veren Karadenizli bir amca “Yün doni aldım. Gece üşüyorum, mecburen yün doni alıyorum” dedi.

“SEVEN SEVDİĞİNE YÜN DONİ ALSIN”

Diğer emekliye dönen muhabir mikrofonu uzatıp “Sende mi yün doni alıyorsun?” diye sorunca o emekli de “Ben de yün doni alıyorum” yanıtını verdi.

O anların samimiyeti yürekleri ısıtırken muhabirin şiveli bir şekilde “Seven sevdiğine o zaman yün doni alsın” dedi.

Emekliler bir ağızdan “Herkes yün doni alsın, her yerde reklamı yok ama yün doni alınsın. Hangi markadan ne kadar olursa olsun… Herkese tavsiye ederim onu, yün doni” dediler.

2023 yılında emekliye yapılan zamlar enflasyonla birlikte buhar olurken iki emekli amcanın bulduğu çözüm yolu dikkat çekti.

Bu yıl emekliye ve asgari ücretliye ne kadar zam yapılacağı şu an için açıklanmazken emekli amcaların bulduğu bu çözüme en çok hükümetin güleceği ortada…

yun.png

İlgili Haberler
Dersin ortasında tavan çöktü. 7 öğrenci yaralandı
Dersin ortasında tavan çöktü. 7 öğrenci yaralandı
Sokak röportajında sarıklı bir vatandaş: "Bu ülkede gelmiş geçmiş bir zeki insan var; o da Mustafa Kemal Atatürk’tür"
Sokak röportajında sarıklı bir vatandaş: "Bu ülkede gelmiş geçmiş bir zeki insan var; o da Mustafa Kemal Atatürk’tür"
Türkiye bu sokak röportajını konuşuyor. Sosyal çürüme cevabını veren kadının kim olduğu belli oldu
Türkiye'nin sorununu tek cümlede anlatan kadın. Herkes bu röportajı konuşacak
Sokak röportajında lise öğrencisinden ders niteliğinde konuşma
Sokak röportajında lise öğrencisinden ders niteliğinde konuşma
Son Haberler
Ardan Zentürk İran'da herkesten gizlenen çatışmayı açıkladı Gündem
Ardan Zentürk İran'da herkesten gizlenen çatışmayı açıkladı
Beşiktaş'ın efsanesine yapılan büyük ayıbı Gürel Yurttaş açıkladı Spor
Beşiktaş'ın efsanesine yapılan büyük ayıbı Gürel Yurttaş açıkladı
Yabancı şirket Türkiye’deki bu ilçeyi hedefine aldı. Bu ilçenin taşı toprağı altın Ekonomi
Yabancı şirket Türkiye’deki bu ilçeyi hedefine aldı. Bu ilçenin taşı toprağı altın
Sonunda bu da oldu, ambulansla zehir taşıdılar Gündem
Sonunda bu da oldu, ambulansla zehir taşıdılar
Pendik'te drifte dev ceza Gündem
Pendik'te drifte dev ceza
Alttan almak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Alttan almak deyimi ne anlama geliyor?
Icardi'nin belalısı İstanbul'da. Wanda Nara ile görüşecek Spor
Icardi'nin belalısı İstanbul'da. Wanda Nara ile görüşecek