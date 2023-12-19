Emekliler maaş zamlarına çözümü buldu. Buna en çok hükümet sevinecek

Karadenizli emekliler kış için hazırlıklarını kendilerine uzatılan mikrofona anlattı.

Muhabirin kendilerine “Beyefendi kış geldi, havalar soğudu. Ne gibi önlemler aldınız bu soğuk havalara?” sorusu üzerine şiveli yanıt veren Karadenizli bir amca “Yün doni aldım. Gece üşüyorum, mecburen yün doni alıyorum” dedi.

“SEVEN SEVDİĞİNE YÜN DONİ ALSIN”

Diğer emekliye dönen muhabir mikrofonu uzatıp “Sende mi yün doni alıyorsun?” diye sorunca o emekli de “Ben de yün doni alıyorum” yanıtını verdi.

O anların samimiyeti yürekleri ısıtırken muhabirin şiveli bir şekilde “Seven sevdiğine o zaman yün doni alsın” dedi.

Emekliler bir ağızdan “Herkes yün doni alsın, her yerde reklamı yok ama yün doni alınsın. Hangi markadan ne kadar olursa olsun… Herkese tavsiye ederim onu, yün doni” dediler.

2023 yılında emekliye yapılan zamlar enflasyonla birlikte buhar olurken iki emekli amcanın bulduğu çözüm yolu dikkat çekti.

Bu yıl emekliye ve asgari ücretliye ne kadar zam yapılacağı şu an için açıklanmazken emekli amcaların bulduğu bu çözüme en çok hükümetin güleceği ortada…