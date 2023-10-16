Türkiye'nin tekstil devi satışa çıkarıldı. Bir çok dizinin halen kıyafet sponsoru. 74 ülkede 1475 satış noktası var

Türkiye genelinde 1150, yurtdışında ise 74 ülke 1475 satış noktası bulunan Türk tekstil devi Rubys satışa çıkarıldı. Şirket sahibi 7 milyon lira istiyor. Rubys 130 dizide kostüm sponsorluğu yaptığı belirtiliyor.

Türkiye'nin tekstil devi satışa çıkarıldı. Bir çok dizinin halen kıyafet sponsoru. 74 ülkede 1475 satış noktası var

Patronlar Dünyası'nda yer alan özel habere göre, spor giyim ve tekstil sektörünün dev şirket Rubys satılığa çıkarıldı. Markanın satışı için müşteri bulmak amacıyla 1000 kadar firma ve yatırımcıya e-posta atıldı.

“Yeni yatırımcılar için ünlü spor giyim markası Rubys satılıktır” başlığıyla başlanan e-postada Rubys’in 1992’de kurulduğu ve özellikle gençler tarafından tercih edilen ülke çapında bilinen bir markaya dönüştüğü kaydedildi.

Markanın Türkiye genelinde 1150 satış noktası bulunduğu, yurtdışında ise 74 ülke 1475 satış noktası bulunduğu da iddia edildi.

Atılan mesajda firmanın Kovid 19 pandemi sürecinde çalışmalarına ara verdiğini ancak halen bayilik ve franchise talepleri aldığı öne sürüldü.

Ayrıca milli takımın maçları öncesi TRT1 de maç öncesi sponsorluk reklamı verildiği ve televizyonlarda yayınlanan 130 dizide kostüm sponsorluğu yapıldığı, ünlü oyuncular bu dizilerde kıyafetlerini giyindiği kaydedildi.

Rubys’in kostüm sponsorluğu yaptığı dizilerle ilgili halen faal olan sitelerinde Çukur, Arka Sokaklar, Güldür Güldür Show’un da adları yer alıyor.

7 MİLYON LİRA İSTİYOR

Firmanın eski genel sorumlusu olduğunu ve sahiplerinin akrabası olduğu için satışla ilgilendiğini söyleyen kişi şu bilgileri verdi:

“Sahibinin çocukları artık tekstil ile uğraşmak istemiyordu. Çünkü tekstilde ilgilenilmesi gereken birçok detay var. Tekstile yatırıyorsunuz 5-10 milyonu ardından ürünü satmayı bekliyorsunuz. Pandemi döneminde tekstilden iyice soğudular. 1.5 yıl boyunca yabancı müşterilerimiz gelip gidemedi. Stoklar elimizde kaldı. Kendilerinin gayrimenkul inşaat işleri vardı. Onlara yoğunlaşmak istiyorlar. Onun için tekstilden çıkmak istiyorlar.”

Markanın satış bedeli olarak yedi milyon liranın istendiğini kaydeden eski genel sorumlu, bunun da yıllar içerisinde markanın bilinirliğinin artması için yapılan reklam harcamaları için istendiğini belirterek, “Sonuçta alan kişi piyasada bilinen bir markaya sahip olmuş olacak. O markayı istediği gibi kullanılabilir. Biz sadece reklam için yaptığımız harcamayı geri almak istiyoruz. Yoksa değeri daha fazla eder” dedi.

E-POSTA ATTILAR

Neden e-posta attıkları sorusuna ise eski genel sorumlu “Bir firmadan data istemiştik. Yatırımcılar ve tekstil işiyle uğraşan firmalara ait 1000 kişinin e-postalarına mesajımızı toplu attık” dedi.

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