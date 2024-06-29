Türkiye'nin ünlü inşaat firması iflasın pençesinde. Sahibi Futbol Kulübünün Yönetim Kurulu Üyesi

Düzenleme: Kaynak: Yeni Akit
Türkiye'nin ünlü inşaat firması iflasın pençesinde. Sahibi Futbol Kulübünün Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye'de 48 yıllık faaliyetlerini sürdüren ünlü inşaat firması Tüylüoğlu inşaat iflasın eşiğine geldi. Konkordato ilan eden şirketin sahibi Serdar Tüylüoğlu Alibeyköyspor'un yönetim kurulu üyeliğini de yapıyor.

Türkiye'de ekonomik kriz hız kesmeden devam ediyor. Her hafta büyük küçük yüzlerce firma ya konkondato ilan ediyor ya da iflas bayrağını çekiyor.

Türkiye'nin ünlü inşaat firmalarından Tüylüoğlu Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Tüylüoğlu Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş konkordato talep etti.

48 yıldır hizmet veren firma çelik ve betonarme inşaat başta olmak üzere tadilat, dekorasyon, ısı yalıtım, su yalıtımı, çatı aktarımı gibi inşaat faaliyetleri yürütüyordu.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talep eden şirketlerin taleplerini değerlendirdi. Mahkeme, 05 Eylül 2024 tarihine kadar kesin mühlet hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Mahkeme, konkordato komiser heyetinin görevine son verdi. Yerine, 3 yeni komiser heyeti atandı. İcra İflas Kanunu'na göre alacaklılar konkordato talebinin reddini talep edebilir. İş insanı Serdar Tüylüoğlu Alibeyköyspor'un yönetim kurulu üyeliğini de yapıyor.

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