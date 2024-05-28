Türkiye’nin yarısından çoğu adalete güvenmiyor! Son ankette çok çarpıcı sonuçlar

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından Türkiye genelinde yapılan kapsamlı kamuoyu araştırması, ülkedeki adalet sistemine olan güvenin düşük seviyelerde olduğunu ortaya çıkardı.

26 ilde gerçekleştirilen anket, seçmenlerin adalet sistemi hakkındaki görüşlerini ve genel siyasi gündeme dair değerlendirmeleri ele aldı.

ADALET SİSTEMİNE GÜVEN DÜŞÜK

Araştırmada, "Türkiye'deki adalet sistemine güveniyor musunuz?" sorusu katılımcılara yöneltildi. Anket sonuçlarına göre:

Güveniyorum diyenlerin oranı: %24,5

Güvenmiyorum diyenlerin oranı: %67,7

Fikrim yok diyenlerin oranı: %7,8

ARAŞTIRMAYA 2 BİN KİŞİ KATILDI

ASAL Araştırma Şirketi'nin "Türkiye Siyasi Gündemi Nisan ayı Araştırması", 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirildi. Ankete, 18 yaş ve üzeri 2 bin kişi katıldı.

Araştırma, yalnızca adalet sistemiyle sınırlı kalmayıp, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilere dair kanaatler ve Nisan ayı gündem konularına ilişkin değerlendirmeleri de kapsarken, bu konulara dair detaylı veriler henüz paylaşılmadı.