Türkiye’nin yarısından çoğu adalete güvenmiyor! Son ankette çok çarpıcı sonuçlar

Ökkeş Bölükbaşı
Türkiye’nin yarısından çoğu adalete güvenmiyor! Son ankette çok çarpıcı sonuçlar

ASAL Araştırma tarafından 26 ilde gerçekleştirilen "Türkiye'deki adalet sistemine güveniyor musunuz" anketinin sonuçlarından çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından Türkiye genelinde yapılan kapsamlı kamuoyu araştırması, ülkedeki adalet sistemine olan güvenin düşük seviyelerde olduğunu ortaya çıkardı.

26 ilde gerçekleştirilen anket, seçmenlerin adalet sistemi hakkındaki görüşlerini ve genel siyasi gündeme dair değerlendirmeleri ele aldı.

adalet.jpg

ADALET SİSTEMİNE GÜVEN DÜŞÜK

Araştırmada, "Türkiye'deki adalet sistemine güveniyor musunuz?" sorusu katılımcılara yöneltildi. Anket sonuçlarına göre:

Güveniyorum diyenlerin oranı: %24,5

Güvenmiyorum diyenlerin oranı: %67,7

Fikrim yok diyenlerin oranı: %7,8

ARAŞTIRMAYA 2 BİN KİŞİ KATILDI

ASAL Araştırma Şirketi'nin "Türkiye Siyasi Gündemi Nisan ayı Araştırması", 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirildi. Ankete, 18 yaş ve üzeri 2 bin kişi katıldı.

4-gh1i.jpg

Araştırma, yalnızca adalet sistemiyle sınırlı kalmayıp, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilere dair kanaatler ve Nisan ayı gündem konularına ilişkin değerlendirmeleri de kapsarken, bu konulara dair detaylı veriler henüz paylaşılmadı.

İlgili Haberler
Samanyolu Galaksisi'nin en yakın komşusu: İşte Andromeda'nın özellikleri...
Firmalar varlıklarını yok değerine satıyor
Son Haberler
Kredi alamayan vatandaşlara ortak ev kredisi. Tek şartı var Ekonomi
Kredi alamayan vatandaşlara ortak ev kredisi. Tek şartı var
Windows yeni özelliğini duyurdu. Sadece birkaç saniye sürecek Teknoloji
Windows yeni özelliğini duyurdu. Sadece birkaç saniye sürecek
Her derde şifa olan aslan kuyruğu otuyla ilgili uzmanlardan önemli öneriler Şifalı Bitkiler
Her derde şifa olan aslan kuyruğu otuyla ilgili uzmanlardan önemli öneriler
1 adet yaprak sarma 10 TL. Vah benim memleketim vah Ekonomi
1 adet yaprak sarma 10 TL. Vah benim memleketim vah
Iğdır FK'ya taşlı saldırı Spor
Iğdır FK'ya taşlı saldırı
Nükhet Duru 70'ine bakın nasıl girdi Magazin
Nükhet Duru 70'ine bakın nasıl girdi
İsrailli şirketin Türkiye’deki büyük vurgunu ortaya çıktı. Olay sessiz sedasız kapatıldı Gündem
İsrailli şirketin Türkiye’deki büyük vurgunu ortaya çıktı. Olay sessiz sedasız kapatıldı