Türkiye-Rusya transit ticaretine AB baskısı

Ekonomi Gazetesi'nden Merve Yiğitcan'ın aktardığı habere göre, Batı’nın Rusya’ya yaptırımları giderek sıkılaştırılırken, önlemler, Türkiye’nin bu ülkeye ihracatını baskılıyor. Polonya’nın AB dışındaki üçüncü ülke TIR’larına Belarus sınırını kapatmasının ardından, mart ayı başından bu yana Türkiye’den Rusya’ya karayoluyla ambargolu ürünlerin transit taşıması da gerçekleştirilemiyor.

Transit taşımalarda gerekli T1 belgesi için, sistemden varış ülkesi olarak, Rusya seçilemiyor. Ancak “alternatif kanallar” üzerinden transit ihracatın sürdüğü, gelen bilgiler arasında.

Diğer yandan, Rusya’ya yönelik ticarette döviz cinsinin ‘Euro’ olarak kullanıldığı bazı işlemlerde, döviz bedelinin alıcının bankasına geri döndüğü bildiriliyor.

ÜÇ MİLYAR DOLARLIK TİCARET RİSK ALTINA GİRDİ

Savaş sonrasında iki ülke arasındaki ticarette yaşanan yüksek oranlı artışın büyük bölümünün transit ihracattan kaynaklandığı belirtiliyor. Sektör kaynaklarına göre, Türkiye’nin Rusya’ya yıllık transit ihracatı, 3 milyar dolar düzeyinde.