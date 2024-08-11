Türkiye'ye Atom Bombası atılmasını istedi. Netanyahu'ya alçak çağrı!

Netanyahu hükümeti uluslararası baskılara hiçe sayarak Gazze’de katliamlara devam ediyor. Son olarak Hamas liderlerinden Haniye’nin Tahran’da öldürülmesi ve Hizbullah komutanlarının Lübnan’a yapılan hava saldırılarında öldürülmesi ile bölgedeki tansiyon hayli yükseldi.

Bölgesel savaş ihtimali her geçen gün artarken tüm dünyada konuşulan korkunç senaryo ise olası bir 3. Dünya Savaşı…

NETANYAHU’YA SESLENEREK: TÜRKİYE’YE ATOM BOMBASI AT

3. Dünya Savaşının konuşulmaya başladığı günlerde İsrail’li şarkıcının çektiği video sosyal medyada hayli tepki topladı. Ofer Levi bir video çekerek Netanyahu’ya alçak bir çağrıda bulundu. Levi çektiği videoda Türkiye’yi de hedef alarak "Netanyahu’ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at.” İfadelerini kullandı.

DÜNYA SAVAŞI ÇAĞRISI

Bununla da yetinmeyen Levi, İsrail Başbakanına son dünya savaşını başlatması için çağrıda bulundu.