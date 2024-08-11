Türkiye'ye Atom Bombası atılmasını istedi. Netanyahu'ya alçak çağrı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'ye Atom Bombası atılmasını istedi. Netanyahu'ya alçak çağrı!

İsrailli şarkıcı Ofer Levi bir video ile Netanyahu’ya seslenerek “İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at" ifadelerini kullandı. Nevi’nin alçakça ifadelerine tepkiler sürüyor.

Netanyahu hükümeti uluslararası baskılara hiçe sayarak Gazze’de katliamlara devam ediyor. Son olarak Hamas liderlerinden Haniye’nin Tahran’da öldürülmesi ve Hizbullah komutanlarının Lübnan’a yapılan hava saldırılarında öldürülmesi ile bölgedeki tansiyon hayli yükseldi.

Bölgesel savaş ihtimali her geçen gün artarken tüm dünyada konuşulan korkunç senaryo ise olası bir 3. Dünya Savaşı…

netanyahureutersjpg-fpfibxety0sxgj2clgqdtq.jpg

NETANYAHU’YA SESLENEREK: TÜRKİYE’YE ATOM BOMBASI AT

3. Dünya Savaşının konuşulmaya başladığı günlerde İsrail’li şarkıcının çektiği video sosyal medyada hayli tepki topladı. Ofer Levi bir video çekerek Netanyahu’ya alçak bir çağrıda bulundu. Levi çektiği videoda Türkiye’yi de hedef alarak "Netanyahu’ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at.” İfadelerini kullandı.

1024xauto.webp

DÜNYA SAVAŞI ÇAĞRISI

Bununla da yetinmeyen Levi, İsrail Başbakanına son dünya savaşını başlatması için çağrıda bulundu.

640xauto.webp

İlgili Haberler
Netanyahu: “Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar veririz”
Netanyahu: “Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar veririz”
Netanyahu, İsrail'i "ileride zorlu günlerin beklediğini" söyledi
Netanyahu, İsrail'i "ileride zorlu günlerin beklediğini" söyledi
Son Haberler
Arazi kavgasında kardeşini öldürdü Yaşam
Arazi kavgasında kardeşini öldürdü
Hacıosmanoğlu açıkladı hakemler havalara uçtu Spor
Hacıosmanoğlu açıkladı hakemler havalara uçtu
Alkollü sürücü otomobiliyle viyadüğe uçtu: 3 yaralı Gündem
Alkollü sürücü otomobiliyle viyadüğe uçtu: 3 yaralı
Serap Paköz’ün son hali gündem oldu. Eleştirilere böyle isyan etti Magazin
Serap Paköz’ün son hali gündem oldu. Eleştirilere böyle isyan etti
İngiltere'de nefret ve bölünme tırmanıyor. Keir Starmer ve İşçi Partisi'nin en zor sınavı Dünya
İngiltere'de nefret ve bölünme tırmanıyor. Keir Starmer ve İşçi Partisi'nin en zor sınavı
Hande Yener giyimini eleştirenlere ateş püskürdü Magazin
Hande Yener giyimini eleştirenlere ateş püskürdü
Pazar günü gezme planları olanlar dikkat! Fırtına uyarısı yapıldı. 12 ile sağanak geliyor Gündem
Pazar günü gezme planları olanlar dikkat! Fırtına uyarısı yapıldı. 12 ile sağanak geliyor