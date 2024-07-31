Netanyahu, İsrail'i "ileride zorlu günlerin beklediğini" söyledi

Başbakan Netanyahu, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Netanyahu, “her senaryoya hazır olduklarını” ileri sürerek, Gazze’deki saldırıları sonlandırma konusunda içeriden ve dışarıdan baskı altında olduklarını ancak saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

İsrail'i ileride zorlu günlerin beklediğini söyleyen Netanyahu, ülkesinin “İran ve eksenine karşı varoluşsal bir savaş içerisinde olduğunu” savundu.

Netanyahu, konuşmasında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikasta ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.