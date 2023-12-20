Türkiye’ye gelen yolcu treninde 33 piton bulundu. Yılanını aslanını alan Türkiye'yi yol geçen hanı yaptı

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan görenlerin bile inanamadığı kaçakçılık olayı. Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen Bosfor yolcu treninin bir kompartımanında 2'si ölü 33 piton ele geçirildi.

Kapıkule Gar Gümrüğü'ne gelen Bosfor yolcu treninin görevlilerce kontrol edilmesi sırasında bir kompartımandaki yatağın altında bir çuval farketti.O çuvalların içindekiler de hareket ediyordu. İpler çözüldü, görevliler bir anda irkildi. her biri fileye konmuş ve kabanla gizlenmiş 2'si ölü piton cinsi 33 yılan bulundu.

Gümrük Muhafaza Ekipleri, dokunmaya bile korktukları yılan dolu çuvalları masaya koyup, operasyonun fotoğrafını çektirdiler yalnızca...

Gümrük Muhafaza ekipleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Kapıkuleye gelen görevliler Pitonları teslim aldı. . Gözaltına alınan piton kaçakçısına 26 bin 390 lira idari para cezası kesildi.