Yılan canlı yayında adamın kafasını ısırdı

Sosyal medyada bir video gündeme oturdu. Canlı yayın açan siyahi bir adam yılanla oynuyordu.

Aniden yılan kafasını ısırdı.

Kafasını ısıran yılandan kurtulmaya çalışan adam adeta kıvrandı.

Videonun nerede ve ne zaman çekildiği ile ilgili ise bir bilgi yok. Adamın yaşayıp yaşamadığı da bilinmiyor.

Video sosyal medyanın gündemine oturdu.

YILAN ISIRMASI

Sürüngen hayvanlar kategorisinde olan yılanların ısırığı çok tehlikelidir. Yılanların dişlerini kurbanlarının derilerine geçirirleri. DDişlerinin içinde bulunan zehirleri yılanlar bırakır. Bazı yılanlar zehrli bazı yılanlar zehirsizdir.

Avlarını bazen ısırarak bazen de boğarak öldürürler. Yılan zehiri birçok toksik protein ve enzimin bir araya gelmesinden oluşur.