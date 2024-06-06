Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya getirecek branşları açıkladı

2024 Paris Olimpiyat Yaz Oyunları için geri sayım sürerken, ülkelerin kota mücadeleleri de tam gaz devam ediyor…

Türkiye, bugüne kadar 15 branşta 41 kadın, 38 erkek sporcu olmak üzere toplamda 79 kotayı cebine koydu…

En fazla kotayı voleybol aldı…

12 kota olan voleybolu, 11 kota ile güreş, 8’er kota ile boks ve yelken takip etti…

Paris Olimpiyatlarına 7 sporcu ile katılacak olan Judo Federasyonu, kadınlar 78 kiloda kota kazanan Kayra Sayit ile Hilal Özdemir arasında ya seçme ya da tercih yapacak…

Bu iki kadın judocumuzdan birisi ülkemizi Paris Olimpiyatlarında temsil edecek…

Okçulukta da 3 sporcu ismi yine federasyon tarafından belirlenecek…

Yol bisikleti, atletizm karma maraton ve jimnastik branşında da kota kazanan, dahası ülkemizi Paris’te temsil edecek sporcuların isimleri federasyon tarafından belirlenecek…

Kota müsabakalarının devam etmesi nedeniyle de, Türkiye’nin kota sayısı biraz daha artacak gibi duruyor.

*

Türkiye bu zamana kadar 21 defa olimpiyatlara katılmış ve 18 olimpiyattan 9 branşta 104 madalya kazanmış…

Ülkemizin oyunlarda kazandığı 104 madalyayı 18 olimpiyata pay ettiğimizde olimpiyat başına 5.7 madalya düşüyor…

Madalya konusunda çokta başarılı bir ülke değiliz…

Bu da bir gerçek…

Katıldığımız son 6 olimpiyatta da kazandığımız toplam madalya sayısının ortalaması da, olimpiyat başına 7.6 madalyaya tekabül ediyor…

Türkiye’nin olimpiyatlarda inişli-çıkışlı bir performansının olduğunu rahatlıkla görebiliriz…

Hem de inanılmaz imkanlara rağmen…

76 yıl önce Londra’da yapılan olimpiyatlarda Türkiye 12 madalya ile ülkeler sıralamasında 7. olurken, 1960 Roma olimpiyatlarında 7’si altın toplam 9 madalya ile ilk 6 ülke arasında yer almıştır…

Son dönem örneklerinden bahsetmek gerekirse de, Türkiye 2000 Sydney’de kazandığı 5 madalya sayısını, 2004 Atina olimpiyatlarında 11’e yükseltmiştir.

2004 Atina’da elde edilen 11 madalya sayısı hemen bir sonraki Pekin olimpiyatlarında (3 sporcumuzun dopingli çıkmaları neticesinde) 5’e düşerken, 2012 Londra Olimpiyatlarında madalya çöküşü devam etmiş ve Türkiye omuz zoruyla 3 madalya kazanalabilmişti…

2012 Londra'dan sonra güreşçilerimizin sahneye çıkmasıyla, 2016 Rio Olimpiyatlarında Türkiye toplam da 8 madalya kazandı…

Yani bu kez madalya sayımız 3’ten 8'e yükseldi…

2020 yılına gelindiğinde Karate branşının oyunlara eklenmesiyle birlikte Türkiye madalya şansını artırarak, daha doğrusu Karatecilerimizin kazandığı 4 madalya ile Tokyo Olimpiyatlarında 13 madalya kazandık…

Yani, oyunlarda belirli bir istikrarı yakalayamadığımızdan madalya sayısı ve ülke sıralamasında devamlı inişli-çıkışlı bir durum söz konusu…

Üstüne üstlük de onca imkan ve onca insan kaynağına rağmen, içi bomboş olan vaatlerle de uyutulmuşuz!

Şimdi soru şu; Türkiye Paris’ten kaç madalya ile dönecek?

Var mı bir fikriniz?

Benim fikrimi sorarsanız, 10 madalya büyük başarı…

Mesleğimizin duayeni rahmetli Hıncal Uluç, bir yazısında “Her Bakan Olimpiyat dönüşünde ‘her şeyi A’dan Z’ye değiştireceğiz’ der, ama sporumuzda hiçbir şey değişmez. Sadece Bakanlar değişir” diye bir göndermede bulunmuştu…

Gerçekten de öyle…

Yanılmıyorsam hiçbir Bakan, ikinci bir olimpiyatı görmeden koltuğunu bırakmak zorunda kaldı…

Son 22 yılda 8 Bakan değişmiş…

Bu kadar Bakanın, Bakan Yardımcısının değiştiği bir ülkede, başarı nasıl gelir?

Gelmiyor zaten!

22 yılda ortalama görev ömrü 2.7 yıl olan sayın Bakanlarımız onlarca vaatlerine rağmen ne yazık ki, görev ömürleri ya da çalışma süreleri bir sonraki olimpiyata yetmemiş.