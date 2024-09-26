Türkiye’yi ağaya kaldıran düğüne Mehmet Şimşek'ten inceleme

BDDK başkan yardımcısı Mustafa Aydın’ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen düğününe sorumlu olduğu banka yöneticilerinin katılıp altın takma yarışı gündem olmuştu. Düğünde kabul edilen yüklü miktardaki takının hükümeti rahatsız ettiği iddia edildi. İddiaya göre Mehmet Şimşek ABD dönüşünde konu hakkında inceleme başlatılması talimatı verdi.

BDDK Başkan Yardımcısının düğününde skandal: Banka müdürleri patronun gözüne girmek için takı yarışına girmiş

BAKANLIK KAYNAKLARI MURAT YETKİN’E SÖYLEDİ

Konu hakkında bakanlık kaynakları gazeteci Murat Yetkin’in bakanlık kaynaklarına sorması üzerine Maliye Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada Bakan Mehmet Şimşek’in ABD’deki üst düzey yatırımcılar ile yaptığı toplantı sonrasın Türkiye’ye dönüşünde düğün hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oldu. Yetkililer bakan Şimşek’in düğünden rahatsız olduğunu dile getirmiş ve hem düğün hem de davet üzerine düğünün incelenmesi yönünde talimat verdi.