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  • Gökhan Özen’in son hali gündem oldu. Türkiye’yi terk etmişti 

Gökhan Özen’in son hali gündem oldu. Türkiye’yi terk etmişti 

Yaklaşık 7 yıldır Los Angeles’ta yaşayan şarkıcı Gökhan Özen son haliyle şaşırttı. 

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:00
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Türkiye’yi terk etmişti! Gökhan Özen’in son hali gündem oldu

Gökhan Özen’in son hali gündem oldu. Türkiye’yi terk etmişti 
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Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Gökhan Özen, son haliyle gündem oldu.

Ülkeyi sessiz sedasız terk eden Gökhan Özen, 7 yıldır Los Angeles'ta yaşıyor.

2010 yılında Selen Sevigen ile evlenen Gökhan Özen, kızları Ada ve Derin'i görmek için zaman zaman Türkiye'ye geliyor.

Gökhan Özen ve Selen Sevigen çifti, 2016 yılında boşanmıştı.


 

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