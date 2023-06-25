Türkiye'yi zehirli bulutlar sardı. NASA üç korkutucu video yayınladı

İklimlerin değişmeye başlaması Dünya’nın geleceğini tehdit etmeye devam etmeye devam ediyor.

NASA tehditlerle ilgili paylaştığı videolarda karbon emisyonlarının sonuçlarını paylaştı.

Videolarda, NASA’nın Bilimsel Görselleştirme Stüdyosu tarafından yayınlandı. Tüm kıtaları gösteren videolarda iklim değişikliklerinin nedenleri arasındaki sera gazının yıl içinde nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.

NASA’nın yayınladığı bu videolar 2021 yılı boyunca salınan CO2’yi gösterirken Kuzey ve Güney Amerika’yı görüntüledi. Kirlilik en çok ABD’nin Washington D.C. gibi yerlerin yer aldığı kuzeydoğuda yer aldı. Amazon yağmur ormanlarının yer aldığı kısımlar yeşil olarak yer alıyor. Nedeni ise ağaçların gündüz karbonu emmesi olarak tanımlandı.

Zaman geçtikçe ve kış geldikçe bu ağaçlar karbonu salıyor. Ayrıca videoda turuncu rengin oldukça fazla olduğu da dikkat çekiyor. Bu da kömür vb. kaynakların kullanımının fazla olmasının ne kadar büyük etkisi olduğunu gösterdi.