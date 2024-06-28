Türkler Malazgirt’ten bu yana değil tam 10 bin yıldır Anadolu’da. Bunu söyleyen Avusturyalı profesör

Yıllarca okullarda okutulan ve Türk toplumuna benimsetilen bu yalana Avusturya Devlet Onur Nişanı Sahibi Tarihçi Prof. Dr. Erich Feig bile şu sözlerle itiraz etmişti:

“Bu topraklar sadece size ait. Sizler Anadolu’ya Malazgirt zaferiyle yerleşmediniz.”

Feig’in yıllar önce Türk-Ermeni İlişkilerinde Tarihi Gerçekler Paneli’nde yaptığı konuşmayı Hürriyet Gazetesi yazarı Tufan Türenç de kaleme almıştı.

Ermeni soykırımı iddialarının da kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirten Prof. Dr. Erich Feig konuşmasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

‘Bu topraklar sizin. Siz Malazgirt Savaşı’ndan bu yana değil, tam 10 bin yıldır bu topraklardasınız. Unutmayın ki bu, Çatalhöyük’teki kazılarda elde edilen bulgularla kanıtlandı.’

NE VAR BU ÇATALHÖYÜK’TE?

Çatalhöyük, Konya yakınlarında, günümüzden yaklaşık 9 bin yıl önce kurulmuş ve tahminen 2 bin ile 8 bin kişinin yaşadığı, odalı konutlardan oluşan Anadolu'nun en eski yerleşim yeridir. Burası, bilinen ilk kent olarak kabul edilmektedir. Çatalhöyük'teki buluntulara göre, halk buğday, arpa ve bezelye gibi bitkilerin tarımını yapmaya başlamış, aynı zamanda avcılığa da devam etmişlerdir. Mandayı evcilleştirerek hayvancılıkta ilerlemişlerdir.

Yerleşim yerinde tuz üretimi yapılmış ve bu üretim fazlası civar yerleşimlere satılmıştır. Ayrıca, bulunan kumaş parçaları, dokumacılığın en eski örneklerini göstermektedir. Çatalhöyük'te çanak çömlekçilik, ahşap işçiliği, sepetçilik ve kemik alet üretimi gibi zanaatlar da gelişmiştir.

Konut duvarlarında, av ve dans sahneleri, insan ve akbaba, pars, çeşitli kuşlar, geyik ve aslan gibi hayvan resimlerinin tasvir edildiği, Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya’da bulunan Ön Türklere ait soyut düşünce resimleri ve şematik çizimlere benzer motifler yer almaktadır. Ayrıca, günümüz Anadolu kilim ve halı motifleriyle ilişkilendirilen 8 bin 800 yıl öncesine ait desenler de görülmektedir.

Çatalhöyük'te ortaya çıkarılan bir kent planı olduğu anlaşılan harita, radyo-karbon tarihleme yöntemi ile 8 bin 200 yıl önceye, yani MÖ 6200’lere tarihlendirilmiştir. Bu çizim, dünyanın bilinen ilk haritası olarak kabul edilmektedir ve yaklaşık 3 metre uzunluğa ve 90 cm yüksekliğe sahiptir. Bu harita, halen Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir.

Ölüleri kurgana gömme geleneği, 12 bin yıllık Türk kültürüne ait olup, kurgan kelimesi Türkçe’dir ve başka bir yabancı dilde karşılığı yoktur. Çatalhöyük'te de bu tarz mezarlar bulunmuştur, bu da yerleşimin Türk kültürüne ait olduğunun bir başka delili olarak gösterilmektedir.

“Türk’ün Genetik Tarihi” adlı araştırma kitabının yazarı Yrd. Doç. Dr. Osman Çataloluk’a göre, Çatalhöyük’ten alınan 800 adet insan kemiğinin Y-DNA (erkek tarafı) analizleri yapılmış ve sonuçlar Amerika’nın Stanford Üniversitesi’nde genetik bilimci Profesör Luigi Luca Cavalli-Sforza tarafından 1994 yılında bilimsel bir makaleyle yayınlanmıştır.

Bu sonuçlara göre, genetik tiplemelerde baskın ırkın Türkler olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ve benzeri çalışmalar, Anadolu’nun en az on bin yıl öncesinden beri Türkler tarafından yerleşildiğini göstermektedir.