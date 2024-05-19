Türkmen tenisçiden büyük başarı

Yarışmanın finalinde Aylara Kakabayeva ve Polina Sushkova, Honi Jumani Gaurava Jumani (Hindistan) ve Dana Khalifa'yı (Katar) 7:5 ve 6:0'lık skorlarla yendi.

Türkmenistan'ın önde gelen tenis antrenörü Jennet Hallyeva'nın 7 yaşında keşfettiği Kakabayeva, o günden beri aynı antrenör ile çalışıyor.

Kakabayeva, geçen yıl Türkmenistan Milli Tenis Takımı'yla Aşkabat'ta düzenlenen Orta Asya Şampiyonası'nda 12 yaş altı kategorisinde bronz madalya kazanmıştı

Genç yıldızın ebeveynleri, kızlarının Türkmen sporunu uluslararası alanda yüceltmeye devam etmesini umduklarını ifade ediyor. Annesi Maral, verdiği bir röportajda “Kızımız mükemmel bir tenis öğrencisi. Her gün sabah akşam antrenman yapıyor. Biz ebeveynler olarak onun ülkemizin bayrağını daha birçok ülkede dalgalandırmasının hayalini kuruyoruz” diye konuştu.