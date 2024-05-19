Aziz Yıldırım sürpriz yaptı. Görenler havaya uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aziz Yıldırım sürpriz yaptı. Görenler havaya uçtu
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım Manisa'ya düğüne gitti.

Fenerbahçe'de yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, Manisa’nın Salihli ilçesinde Gülsüm- Hüseyin Türkay çiftinin düğün merasimine katıldı.

aw207511-05.jpg

Düğüne katılan Yıldırım, çevre il ve ilçelerden gelen dernek yöneticileri ile kısa bir görüşme gerçekleştirirken, taraftarlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Düğün merasiminde ayrıca Aziz Yıldırım için yaptırılan özel pasta kesilerek davetlilere ikram edildi.

aw207511-04.jpg

Düğün merasimine Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa ve Ege Bölgesi’ndeki Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

aw207511-03.jpg

Düğün merasiminde şarkıcı Cenk Ürek sahne aldı.

aw207511-01.jpg

aw207511-02.jpg

İlgili Haberler
Bursaspor'da utandıran görüntü
Bursaspor'da utandıran görüntü
Sinan Engin derbinin sonucunu açıkladı
Türkmen tenisçiden büyük başarı
Türkmen tenisçiden büyük başarı
Rasim Ozan Kütahyalı derbinin sonucunu açıkladı. Duyanlar kulaklarına inanamadı
Derbinin VAR hakemi açıklandı. Tarihte bir ilk
Son Haberler
Filipinler ile Japonya 400 milyon dolar için el sıkıştı Dünya
Filipinler ile Japonya 400 milyon dolar için el sıkıştı
Bursaspor'da utandıran görüntü Spor
Bursaspor'da utandıran görüntü
Şifalı ot toplamaya gitti kalp krizi geçirdi Yerel Haberler
Şifalı ot toplamaya gitti kalp krizi geçirdi
İki büyük kara deliğin birleştiği keşfedildi Bilim
İki büyük kara deliğin birleştiği keşfedildi
Oğlunu askere götürmek için araç kiralarken dolandırıldı. Kaskoyu ödemek istemeyince gerçeği anladı Yaşam
Oğlunu askere götürmek için araç kiralarken dolandırıldı. Kaskoyu ödemek istemeyince gerçeği anladı
ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımları neden etkisiz kalıyor Ekonomi
ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımları neden etkisiz kalıyor
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı Yerel Haberler
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı