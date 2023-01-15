TÜRKPATENT başvurdu. Türkiye’nin 10 lezzeti daha AB yolunda

TÜRKPATENT, coğrafi işaretli Ayaş domatesi, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Ezine peyniri, Hüyük çileği, Isparta gülyağı, Kilis zeytinyağı, Manisa mesir macunu, Rize çayı ve Urla sakız enginarı için tescil başvurusunda bulundu. 10 başvuruyla birlikte AB'de işlemleri devam eden başvuru sayısı 42'ye yükseldi. Daha önce AB'den Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Bayramiç beyazı, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve Taşköprü sarımsağının uluslararası tescili alındı.

"AB NEZDİNDE COĞRAFİ İŞARET SAYISINI 100'E ÇIKARACAĞIZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattıklarını belirterek, "AB nezdinde coğrafi işaret sayısını 100'e çıkartacağız" dedi. Türkiye'de tescilli coğrafi işaret sayısının 1300'ü aştığını kaydeden Bakan Varank, "Artık bu ürünlerimizin uluslararası düzeyde tesciline ve tanıtımına odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Varank, AB'de Türkiye adına tescilli 8 ürün bulunduğunu, süreçleri devam eden Antakya künefesi ile birlikte sayının 9'a çıkacağını söyleyerek, "Ülkemizin potansiyelini göz önünde bulundurduğumuzda bu rakamları hızlı bir şekilde arttırmamız gerekiyor" dedi.