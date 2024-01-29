Türksat'tan yayın yapan televizyon kanalı sayısı yükseldi

Özellikle son zamanlarda kapasitenin büyümesiyle beraber yabancı kuruluşların ilgisindeki artışta dikkati çekti.

Filosunu genişleterek dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden biri unvanına sahip olan Türksat, son zamanlarda yaptığı yatırımlarla hizmet ihracatını da artış göründü.

Türksat 5A ve 5B'nin de aralarında bulunduğu yatırımlar sonrası milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı da yakın zamanda filosuna katmaya hazırlandığını duyurarak ulaştığı ülke sayısının 110'u bulduğu belirtildi.

Türksat uyduları, televizyon yayıncılığında da bölge ülkelerinden dikkatleri üzerine çekti. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Akdeniz ve Karadeniz'i de dahil eden geniş bir coğrafyada hizmet sunan Türksat uydularından hizmet alan yurt dışı merkezli kanal sayısı 3 yıl içinde yaklaşık yüzde 69 artış göstererek 83'ten 140'a yükseldi. Bu kapsamda Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracatında yüksek oranda artış yaşandı.

6 BİN 210 TERMİNAL KURULDU

Söz konusu kanalların biri 8K, biri 4K, 234'ü HD olarak yayın yapıyor. Türksat uyduları, kısa süreli yayın (Satellite News Gathering-SNG) hizmeti alımına ilişkin de 62 TV kanalına hizmet veriyor.

Bu uydular üzerinden dünyaya yayın yapan radyo kanalı sayısı da geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 210'a yükseldi.

Türksat'ın aktif 5 uydusunun kapsama alanına giren coğrafyada kurulumu yapılan uydu terminali sayısı da 6 bin 210'a kadar ulaştı.