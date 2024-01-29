Asgari ücret düştü. Çalışanları kahredecek haber

Kaynak: Haber Merkezi Özlem Kıral
Asgari ücret düştü. Çalışanları kahredecek haber
Tam bir ay önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendika başkanlarıyla birlikte ekranlara çıktı, 2024 yılı asgari ücret rakamını 17.002 TL olarak açıkladı.

İşte o dakikadan itibaren 17 Bin 2 liralık asgari ücret dolar karşısında mum gibi erimeye başladı.

Belirlenen asgari ücret o günkü kurla 579 dolar karşılığındaydı. O günden bugüne 1 ay geçti. Dolar kuru 28 Aralık 2023 günü 29,34 liraydı. Aradan geçen bir ayda dolar 30 lirayı aştı

CEBE GİRMEDEN KAYIP 576 LİRA

Yeni haftanın ilk işlem gününe Dolar/TL kuru yükselişle girdi. 30,34 liradan işlem gördü.

Asgari ücret vatandaşın cebine girmeden bir ay içinde 560 dolara girdi. Türk lirası karşılığında kayıp ise tam 576,46 TL oldu. Ücretin açıklandığı günden bu yana tam 19 dolarlık kayıp yaşandı. Bu da TL bazında 576,46 liralık bir erimeye denk geliyor. Henüz hesaplara yatmayan asgari ücret 1 ayda tam 576 TL kayıp verdi.

1 Şubat’ta zamlı maaşını alacak olan milyonlarca çalışan bakalım o güne kadar kaç dolar kaybedecek.

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