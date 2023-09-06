Turnuvada kalp krizi geçirdi, imdadına doktorlar yetişti

Olay, akşam saatlerinde Fener semtindeki sentetik sahada yaşandı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne ait sahada kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi. Zonguldak Belediyespor ile Beycuma Cezaevispor turnuvada karşı karşıya geldi.

Maçta oynayan 40 yaşındaki 4 çocuk babası infaz koruma memuru Akın T. bir süre sonra kenarda beklemeye başladı. Arkadaşlarının gözü önünde aniden yere yığılan Akın T. için olay yerine sağlık ekipleri istendi. Bu sırada yan tarafta tenis oynayan doktorlar yardım çığlıklarını duyunca futbol sahasına koştu. Sahada görevli sağlık ekipleri de talihsiz adama ilk müdahalede destek verdi.



Sahada yaklaşık 5-6 dakika boyunca kalp masajı yapılan Akın T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Akın T., anjiyo yapılmak üzere ZBEÜ Hastanesi’ne sevk edildi. Akın T.'nin anjiyo işlemenin ardından tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Öte yandan sahada birlikte futbol oynayan mesai arkadaşları hastane bahçesinde olayın şokunu bir süre üzerlerinden atamadı.