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Turizmcilerden Turizm Bakanı'na sert sözler. Tarihin En başarısız Bakanı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TURSAB'ın Başkanı Firuz Bağlıkaya'dan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sert tepki. Bağlıkaya Turizm Bakanını "tarihin en başarısız bakanı" olarak niteledi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 10:35
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TURSAB Başkanı Turizm Bakanı'na sert eleştiri. Tarihin en başarız Bakanı

Turizmcilerden Turizm Bakanı'na sert sözler. Tarihin En başarısız Bakanı
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TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u sert sözlerle eleştirdi. Medyaradar'ın haberine göre Türkiye’de yaklaşık 11 bin üyesiyle en büyük meslek örgütlerinden birisi olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nden (TÜRSAB) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a tepki geldi. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, dün yaptığı açıklamada Ersoy’u “tarihin en başarısız bakanı” olarak niteledi.

"BAKAN’IN TURİZM ANLAYIŞI ANTALYA SINIRINI GEÇMİYOR"

Ersoy’un “seyahat acentelerini küçümsediğini” belirten Bağlıkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’ye gelen 50 milyon turistten 40 milyonunu seyahat acenteleri getiriyor. Biz bu küçümseme tavrını kınıyoruz. Bu tavır yeni değil. Bakan’ın turizm anlayışı Antalya sınırını geçmiyor. O böyle bakıyor ve böyle baktığı için de değişmiyor. Seyahat acenteleri için tarihin en başarısız bakanıdır. Seyahat acenteleri bu dönemdeki zulmü hiç görmedi. Ülkeye çok turist geliyor diye başarılı diyemeyiz. Dünyada bir seyahat çılgınlığı yaşanıyor ve bizim bunun içinden pay almamız doğal. Bakanın işinin başarılı olup olmadığına cumhurbaşkanı karar verir. Bizim mesleğimize bakış açısından bakıldığı zaman başarılı değil. Mesleki olarak bizim hiçbir sorunumuzu çözmedi, yeni sorunlar yarattı.”

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