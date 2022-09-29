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Turizm Bakanı 'Kışın gezin' dedi. Enerji Bakanı 'Isınmak için perdeleri açın' demişti. Biz Euro Dolar değil, TL alıyoruz Bakan abi! Vatandaşla dalga geçer gibi açıklama

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in açıkladığı tasarruf tavsiyelerinden sonra şimdi de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmle ilgili ilginç tavsiyelerde bulundu. Ersoy, "Bütçe-kriter açısından baktığınız zaman kışın gezmenizi tavsiye ederim." dedi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 09:53
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Enerji Bakanından sonra şimdi de Turizm Bakanı Ersoy'dan 'kışın gezin' tavsiyesi. Vatandaşla dalga geçer gibi açıklama yaptı

Turizm Bakanı 'Kışın gezin' dedi. Enerji Bakanı 'Isınmak için perdeleri açın' demişti. Biz Euro Dolar değil, TL alıyoruz Bakan abi! Vatandaşla dalga geçer gibi açıklama
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Vatandaş elektrik, su ve doğalgaz faturalarına yetişemezken bir yandan da Doların hızlı yükselişi karşısında eziliyor. Daha önce Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Kısa mesafelerde yürüyün ya da bisiklete binin. Saçınızı kurutma makinesi ile değil, havlu ile kurutun. Banyoya kum saati koyun, 4 dakikadan fazla duş yapmayın. Kışın fırını kullandıktan sonra kapağını açıp, ortamı ısıtın. Düşük katlar için asansöre binmeyin, merdivenden çıkın” tavsiyelerinde bulunmuştu. 

Konya'da AKP'nin İl Başkanlığı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Kışın gezin" tavsiyesi verdi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" etkinliğinde konuşan Ersoy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz arzını azaltmasıyla birlikte Türkiye'ye gelecek turistlerin turizme katkısının ne olacağına dair bir soruyu cevaplayan Ersoy, daha fazla turistin ağırlanacağını ancak bunun doğal gazla bağlantılı olmadığını söyledi.

"KIŞIN GEZİN"

Ersoy, "Turizmle ilgili şimdi zaten kışın fiyatların en uygun olduğu dönem. Bütçe-kriter açısından baktığınız zaman kışın gezmenizi tavsiye ederim. En düşük bütçelerin, hemen hemen maliyetine satışların olduğu bir dönemde gezme fırsatı yakalamış olursunuz" ifadelerini kullandı.

Ersoy devamında şunları söyledi: 

"Dünyadaki doğal gaz vesaire gibi krizler sebebiyle Türkiye'ye fazla turist gelecek, her yer dolup taşacak; bu beklentileri ben gerçekçi bulmuyorum. Çünkü turizmde belirsizliklerin olmadığı bir ortamda, insanlar daha yoğun seyahat ederler. Belirsizlikler oluştuğu zaman seyahatleri daha az olur. Biz geçen seneye göre daha iyi turist alacağız mı? Alacağız. Rakamlar da bunu gösteriyor ama bunun sebebi, eskiye göre ülkemizi çok daha iyi tanıtıyor olmamız veya otel yatırımcılarımızın bilinçli, ciddi bir şekilde hizmet standartlarını yükseltmesiyle orantılı. Evet bu sene, bu kış da geçen seneye kıyasla çok daha fazla turisti Türkiye, inşallah ağırlayacak. Şu anki ön rezervasyonlar da bunun göstergesi."

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Mehmet Tok
29.09.2022 10:22
Tuzu kuru olanlar, lüks villalarda yaşayanlar, lüks arabalara, süper yatlara binenler millete ne güzel akıllar veriyor ! Tabii emrin olur bakanım, siz ne derseniz biz onu yaparız!  
 
Marko
29.09.2022 10:20
Çıldırtın milleti en sonunda topluca cinnet haline gelirse bu millet eyvah diyorum çoğunluk hayattan bi beklentisi umudu kalmadı zaten  
 
Yurttas
29.09.2022 10:15
AKP resmen vatandaşla alay ediyor,Alay edilenler hala savunuyor onursuzca gurursuzca  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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