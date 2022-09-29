Turizm Bakanı 'Kışın gezin' dedi. Enerji Bakanı 'Isınmak için perdeleri açın' demişti. Biz Euro Dolar değil, TL alıyoruz Bakan abi! Vatandaşla dalga geçer gibi açıklama

Vatandaş elektrik, su ve doğalgaz faturalarına yetişemezken bir yandan da Doların hızlı yükselişi karşısında eziliyor. Daha önce Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Kısa mesafelerde yürüyün ya da bisiklete binin. Saçınızı kurutma makinesi ile değil, havlu ile kurutun. Banyoya kum saati koyun, 4 dakikadan fazla duş yapmayın. Kışın fırını kullandıktan sonra kapağını açıp, ortamı ısıtın. Düşük katlar için asansöre binmeyin, merdivenden çıkın” tavsiyelerinde bulunmuştu.

Konya'da AKP'nin İl Başkanlığı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Kışın gezin" tavsiyesi verdi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" etkinliğinde konuşan Ersoy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz arzını azaltmasıyla birlikte Türkiye'ye gelecek turistlerin turizme katkısının ne olacağına dair bir soruyu cevaplayan Ersoy, daha fazla turistin ağırlanacağını ancak bunun doğal gazla bağlantılı olmadığını söyledi.

"KIŞIN GEZİN"

Ersoy, "Turizmle ilgili şimdi zaten kışın fiyatların en uygun olduğu dönem. Bütçe-kriter açısından baktığınız zaman kışın gezmenizi tavsiye ederim. En düşük bütçelerin, hemen hemen maliyetine satışların olduğu bir dönemde gezme fırsatı yakalamış olursunuz" ifadelerini kullandı.

Ersoy devamında şunları söyledi:

"Dünyadaki doğal gaz vesaire gibi krizler sebebiyle Türkiye'ye fazla turist gelecek, her yer dolup taşacak; bu beklentileri ben gerçekçi bulmuyorum. Çünkü turizmde belirsizliklerin olmadığı bir ortamda, insanlar daha yoğun seyahat ederler. Belirsizlikler oluştuğu zaman seyahatleri daha az olur. Biz geçen seneye göre daha iyi turist alacağız mı? Alacağız. Rakamlar da bunu gösteriyor ama bunun sebebi, eskiye göre ülkemizi çok daha iyi tanıtıyor olmamız veya otel yatırımcılarımızın bilinçli, ciddi bir şekilde hizmet standartlarını yükseltmesiyle orantılı. Evet bu sene, bu kış da geçen seneye kıyasla çok daha fazla turisti Türkiye, inşallah ağırlayacak. Şu anki ön rezervasyonlar da bunun göstergesi."