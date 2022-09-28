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Turizm Bakanı yoksullar için çareyi buldu: Kışın gezin

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Kışın fiyatların en uygun olduğu dönem. Bütçe-kriter açısından baktığınız zaman kışın gezmenizi tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 22:15
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy vatandaşlara uygun olduğu gerekçesiyle kışın gezmelerini tavsiye etti

Turizm Bakanı yoksullar için çareyi buldu: Kışın gezin
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Konya'da AKP İl Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kışın gezin" tavsiyesi verdi.

DHA'nın haberine göre Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" etkinliğinde konuşan Ersoy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz arzını azaltmasıyla birlikte Türkiye'ye gelecek turistlerin turizme katkısının ne olacağına dair bir soruyu cevaplayan Ersoy, daha fazla turistin ağırlanacağını ancak bunun doğal gazla bağlantılı olmadığını söyledi.

ERSOY KIŞ AYLARINDA TATİL YAPILMASINI TAVSİYE ETTİ

Bir soru üzerine kış aylarının turizm açısından fiyatların en uygun olduğu dönem olduğunu ifade eden Ersoy, “Zaten bütçe açısından, kriter açısından baktığınız zaman kışın gezmenizi tavsiye ederim. En düşük bütçelerin olduğu, hemen hemen maliyetine satışların olduğu bir dönemde gezme fırsatı yakalamış olursunuz.“ ifadelerini kullandı.

“GELEN TURİST SAYISI ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTACAK”

Ersoy devamında şunları dile getirdi: "Dünyadaki doğal gaz vesaire gibi krizler sebebiyle Türkiye'ye fazla turist gelecek, her yer dolup taşacak; bu beklentileri ben gerçekçi bulmuyorum. Çünkü turizmde belirsizliklerin olmadığı bir ortamda, insanlar daha yoğun seyahat ederler. Belirsizlikler oluştuğu zaman seyahatleri daha az olur. Biz geçen seneye göre daha iyi turist alacağız mı? Alacağız. Rakamlar da bunu gösteriyor ama bunun sebebi, eskiye göre ülkemizi çok daha iyi tanıtıyor olmamız veya otel yatırımcılarımızın bilinçli, ciddi bir şekilde hizmet standartlarını yükseltmesiyle orantılı. Evet bu sene, bu kış da geçen seneye kıyasla çok daha fazla turisti Türkiye, inşallah ağırlayacak. Şu anki ön rezervasyonlar da bunun göstergesi."

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Alican güngör
28.09.2022 23:32
Bakanın kendisi veyada ailesinin öyle bi derdi olmadığı için ne dese doğrudur.  
 
Satır
28.09.2022 23:07
Halkın gezebilmesi için en başta karnı tok olması gerek  
 
Yıldırım Demircioğlu
28.09.2022 23:01
Hükümet bakanlarının talihsiz beyanları hız kesmeden ardı ardına devam ediyor. Gerçeklikten oldukça uzaklaşmışlar.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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