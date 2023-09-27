Turşu bidonunda 7.5 kilo uyuşturucu saklarken yakaladı

Samsun'da yolcu otobüsünde 7,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

KAYNAK: AA
Turşu bidonunda 7.5 kilo uyuşturucu saklarken yakaladı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İ.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun ve Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine müşterek çalışma yürütülmüş, ekipler Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği Toni'nin desteğiyle arama yapmıştı.

Ekipler, otobüsün bagajında 2 turşu bidonu içine saklanmış 7 kilo 550 gram esrar ele geçirmişti. Bagajın sahibi olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alınmıştı.

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