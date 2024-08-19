TUSAŞ'ın ANKA III İHA'sından yeni başarı: İniş takımları havada kapandı

Kaynak: İHA
TUSAŞ'ın ANKA III İHA'sından yeni başarı: İniş takımları havada kapandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, uçuş sırasında iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir başarıya imza attı.

TUSAŞ’ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, ANKA III, 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği ilk uçuşunda iniş takımlarını havada kapatarak bu alandaki ilklerini sürdürdü.

Bu yenilikçi adım, ANKA III’ün üstün performansını bir kez daha gözler önüne serdi ve Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir ilerlemeye işaret etti.

Yeni Teknolojiler ve Üstün Performans

ANKA III, gelişmiş teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çekerken, Türkiye’nin savunma gücünü artıracak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştırıyor. TUSAŞ, ANKA III’ün vatanımızın güvenliği için önemli bir katkı sağlamak üzere gün saydığını belirtti. İHA'nın üstün özellikleri ve performansı, Türkiye'nin savunma sanayisinde fark yaratacak şekilde gelişmeye devam ediyor.

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