Tütün ürünlerine kısıtlama getirildi. Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, bazı tütün mamullerinin piyasaya arzına gramaj sınırlaması getirildi.

KAYNAK: DHA
Tütün ürünlerine kısıtlama getirildi. Resmi Gazete'de yayımlandı

DHA'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği, Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği, Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği ve Pipoluk Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; sarmalık kıyılmış tütün, nargilelik tütün, pipoluk tütün, puro ve sigarillo standardında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından tadilat yapılması üzerine, söz konusu tütün mamullerinin TSE standartları ile uyumlu olarak piyasaya arzı için düzenlemeler yapıldı.

Nargilelik tütün, pipoluk tütün ve sarmalık kıyılmış tütünün piyasaya arzında gramaj çeşitliliği açısından sınırlama getirildi. Aromasız nargilelik tütün sadece 100 gramlık ambalajlarda, aromalı nargilelik tütün ise sadece 25 gramlık ambalajlarda olmak üzere tek gramajla piyasaya arz edilebilecek.

Geleneksel ve harmanlanmış sarmalık kıyılmış tütün 50 ve 100 gramlık ambalajlarda, tek tütün çeşidinden üretilen sarmalık kıyılmış tütün ise 50, 100 ve 200 gramlık ambalajlarda; pipoluk tütün 50 ve 100 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilebilecek. Ayrıca, puro ve sigarillo en fazla 25 adet olarak ambalajlanabilecek.

Firmalar, TSE standartlarının yürürlükteki haline uygun olmayan tütün mamulü çeşitlerini bu yılın sonuna kadar piyasaya arz edebilecek. Farklı gramajlardaki ürünler 30 Haziran 2024'e kadar piyasada bulunabilecek.

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