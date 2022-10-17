17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Denizli’de 29 bin 800 paket kaçak makaron ele geçirildi

Denizli’de 29 bin 800 paket kaçak makaron ele geçirildi

Denizli’de polis ekiplerinden kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi yakalanırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 16:27
Takip Et

Tütün ve alkol kaçakçılığı yapanlara operasyon

Denizli’de 29 bin 800 paket kaçak makaron ele geçirildi
+
Aa
-

Denizli’de gerçekleştirilen tütün ve alkol kaçakçılığı operasyonunda 3 kişiden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli’de “Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik operasyon başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 29 bin 800 paket kaçak makaron, 10 bin adet kaçak doldurulmuş makaron, 496 litre kaçak alkol, 58 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 347 adet bandrol, 50 adet kaçak elektronik sigara, 5 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
1
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
2
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
3
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
4
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
5
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
6
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
7
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Husumetlisinin kolunu bacağını sopayla kırdı
﻿Husumetlisinin kolunu bacağını sopayla kırdı
﻿Husumetlisinin kolunu bacağını sopayla kırdı
﻿Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti
﻿Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti
﻿Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti
﻿Trafikte husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
﻿Trafikte husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
﻿Trafikte husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
﻿20 katlı rezidansta yangın 
﻿20 katlı rezidansta yangın 
﻿20 katlı rezidansta yangın 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.