Tuvalet alışkanlıklarınız, Tip 2 diyabetin işareti olabilir

Tip 2 diyabet, kan şekeri seviyelerinin kontrolsüz bir şekilde yükseldiği uzun süreli bir sağlık durumudur. Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (NICE) 2025 yılı için dünya genelinde 5 milyonun üzerinde kişiye bu tanının konulmasını beklemektedir. Ancak, çoğu kişi, diyabetin belirtilerinin ne kadar ince olabileceğinin farkında değildir. Bu belirtilerden biri de sık sık idrara çıkmaktır.

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Diyabet UK'ye göre, aşırı idrara çıkma (polüri), vücudun günlük 3 litreden fazla idrar üretmesiyle karakterizedir. Normalde, bir yetişkinin idrar çıkışı 1-2 litre civarındadır. Diyabetli bireylerde ise, yüksek kan şekeri nedeniyle böbrekler kanı filtrelerken şekerin tümü geri emilemez ve fazla glikoz idrara geçer. Bu durum, idrarda su çekilmesine neden olarak vücudun daha fazla su kaybetmesine yol açar. Bu da anormal derecede büyük miktarlarda idrara çıkmaya sebep olur.

Diyabet UK, sık sık idrara çıkma ihtiyacının artmasının, kan şekeri seviyelerinin çok yüksek olduğunu gösterebileceğini uyarısında bulundu.

Diyabet hastalarına müjdeli haber

Mayo Klinik, aşırı susama durumunun da tip 2 diyabetin önemli bir belirtisi olduğunu vurgulamaktadır. Böbrekler fazla glikozu atmaya çalışırken, bu fazla glikoz idrara geçer ve vücudun suyu kaybetmesine sebep olur. Sonuç olarak, kişi daha fazla su içmeye başlar, ancak bu durum daha fazla idrara çıkmaya neden olur.

Diyabet UK, idrar yapma alışkanlıkları konusunda endişeleri olan kişilere, günlük içilen sıvı miktarını ve idrara çıkma sıklığını kaydetmelerini öneriyor. Eğer birkaç hafta boyunca tuvalet ihtiyacınızda belirgin bir artış fark ettiyseniz, bir doktora görünmek önemlidir.

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TİP 2 DİYABET BELİRTİLERİ

Aşırı yorgunluk

Nedensiz kilo kaybı

Cinsel organ çevresinde kaşıntı veya sürekli pamukçuk (mantar enfeksiyonu)

Yara veya kesiklerin iyileşmesinin uzun sürmesi

Bulanık görme

Risk Faktörleri

40 yaş ve üzeri olmak

Ailede diyabet öyküsü bulunması

Obezite veya aşırı kilo

Diyabetten korunmak için sağlıklı bir beslenme düzenine uymak ve dengeli bir kiloya sahip olmak, tip 2 diyabetin gelişme riskini azaltabilir.

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