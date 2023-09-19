Tuzla’da madeni yağ fabrikasında yangın

Tuzla'da bulunan madeni yağ fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

KAYNAK: İHA
Tuzla’da madeni yağ fabrikasında yangın

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında İstanbul Tuzla'da Anıt Sokak’taki bir yağ fabrikanın atık yağ bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikada o sıra kimsenin olmadığından emin olduktan sonra itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Fabrikanın çevresinde oturan Sezer Durak isimli vatandaş, "Fabrikadan alevlenme oldu. Geziyorduk geldik buraya ve erken müdahale etti itfaiye ekipleri. Yağ fabrikası olarak kullanılıyordu" dedi.

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