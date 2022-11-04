Ölüm 2 tekerlek üzerinde geldi

İHA'nın haberine göre, Postane Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halinde olan Mustafa D. yönetimindeki 34 EDD 268 plakalı motosiklet aniden devrildi. Motosiklet sürücüsü devrilmenin etkisiyle savrularak kaldırıma çarptı.
Kazanın vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa D.'nin cansız bedeni İBB'ye bağlı cenaze nakil aracına konuldu.
Kaza alanına olay yeri inceleme ekipleri gelirken, bölgede incelemelerde bulundu. Kaza yapan motosiklet çekici tarafından olay yerinden kaldırılarak çekiciye konuldu.
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