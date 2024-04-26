Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Bu veriler kapsamında, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 19 Nisan ile biten haftada 182 milyar 735 milyon 496 bin TL artarak 16 trilyon 227 milyar 590 milyon 316 bin TL’ye çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,67 yükselerek 8 trilyon 898 milyar 631 milyon 63 bin TL yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,42 artarak 6 trilyon 596 milyar 22 milyon 634 bin TL olarak kaydedildi.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 213 milyar 960 milyon dolar seviyesinde olurken, bu tutarın 181 milyar 782 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında yer aldı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden alınmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 19 Nisan itibarıyla 1 milyar 56 milyon dolarlık yükseliş kaydedildi.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,44 artışla 1 trilyon 533 milyar 987 milyon 927 bin TL olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,24 yükselişle 1 trilyon 464 milyar 469 milyon 622 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,41 azalarak 1 trilyon 809 milyar 132 milyon 186 bin TL’ye gerildi.