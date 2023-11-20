Tuzla'da uyuşturucu operasyonu

Tuzla'nın Aydınlı Mahallesinde polis ekiplerinin aldıkları ihbar doğrultusunda yaptıkları operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alınırken 1 kişi tutuklandı.

KAYNAK: AA
Tuzla'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracıyla uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Aydınlı Mahallesi'nde durdurulan araçtaki İ.T. ile C.C.D'yi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, kaput kısmına gizlenmiş 58 uyarıcı hap, satışa hazır halde 56,3 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 810 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

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